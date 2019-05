Claudia Galanti vittima degli hacker: “Messaggi e foto rubate. Sono stata ricattata”

editato in: da

Brutta avventura per Claudia Galanti, che ha raccontato di essere stata vittima di un hacker che le avrebbe prima rubato dei dati personali e poi avrebbe cercato di ricattarla.

Che qualcosa non andasse era stato chiaro già qualche giorno fa, quando sul profilo Instagram della modella erano scomparse alcune foto e l’ultimo post era datato 2016. A sciogliere il mistero in queste ore è stata la stessa Galanti, che ha pubblicato un messaggio in cui racconta di essere stata ricattata da un uomo misterioso.

“Ciao a tutti! Sono stata hackerata! – ha scritto -. Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mi foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname – ha aggiunto -. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto. E non potevo fare nulla. Sono stata hackerata, che detta così sembra una banalità. Non lo è perché non puoi fare nulla. E se non si riesce a tenere la freddezza e la calma si rischia di stare sotto scacco di queste persone”.

La Galanti ha spiegato che l’uomo le avrebbe rubato l’identità chiedendole poi dei soldi in cambio. In seguito si sarebbe rivolta alla polizia, ma la situazione sarebbe ancora delicata: “A oggi non mi sono liberata – ha svelato -, ma sarà la polizia postale a indagare e prendere provvedimenti. Vi chiedo scusa se qualcuno è stato bloccato, se altre persone hanno ricevuto messaggi brutti. Piano piano sistemerò tutto, riaggiungerò, sbloccherò e riprenderò possesso delle mie cose. Un bacione!”.

La modella attualmente vive a Parigi insieme ai figli Liam e Tal, nati dall’amore per Arnaud Mimran, ex imprenditore milionario finito in carcere per una maxi truffa ai danni dello Stato. Bellissima e forte, Claudia ha affrontato momenti molto difficili nella sua vita. Il 3 dicembre del 2014, la vita della Galanti è cambiata per sempre con la morte della piccola Indila Carolina, la terzogenita di pochi mesi, deceduta a causa di un batterio.

Una tragedia che ha scosso nelle fondamenta l’esistenza della star di Instagram, che da allora ha deciso di allontanarsi dalle luci della ribalta e ricostruire una nuova realtà lontano dal mondo della tv. Oggi Claudia studia per diventare una pasticciera e si dedica soprattutto ai due figli.