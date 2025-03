Fonte: IPA Christopher Lambert

“Non è questione di diventare una superstar. A guidarmi è solo una cosa: la passione”. Sono parole del divo Christopher Lambert, che di passioni nella propria vita ne ha avute tante. Prima di tutto quella per il cinema, che lo ha portato a diventare uno dei divi più popolari degli Anni ’80, protagonista di cult dell’epoca come La leggenda di Tarzan, Il signore delle scimmie e Highlander – L’ultimo immortale. Il secondo grande amore di questo attore rubacuori sono le donne. Di fidanzante, mogli e amanti ne ha avute parecchie e alcune sono anche parecchio famose.

Il primo amore fu Diane Lane

Al suo esordio cinematografico fu definita la “nuova Grace Kelly”, non stupisce che Christopher Lambert se ne innamorò perdutamente. Parliamo dell’attrice candidata agli Oscar Diane Lane, nota per ben altro che la sua vita sentimentale, ma con un passato al centro della cronaca rosa propria per via della sua intensa relazione con l’attore naturalizzato francese. I due si conobbero a metà degli Anni ’80 sul set del film Dream Love – “sogno d’amore”, che fosse un segno premonitore?

Fonte: IPA

La coppia convolò a nozze nel caldo autunno di Santa Fe, in New Mexico, il 1° ottobre 1988. Il 5 settembre 1993 nasce Eleonor Jasmine, la loro prima figlia, oggi modella vive con il fidanzato a New York. La passione degli inizi si spense presto, Diane descrisse il loro matrimonio come “privo di vera intimità e connessione emotiva”. Il divorzio è arrivato nel 1994, a sei anni dal sì. Ma quell’amore infelice si è trasformato in un nuovo e più fortunato rapporto. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Lambert ha confessato che oggi l’ex moglie è la sua “migliore amica”.

Tutti i matrimoni di Christopher Lambert

Quello con Diane Lane è stato il primo dei due matrimoni di Christopher Lambert – nonostante il gossip, nel corso degli anni, gliene ha attributi parecchi di più. Il secondo è stato con l’attrice Jaimyse Haft. A riguardo, però, c’è ben poco da dire: si tratta di un matrimonio lampo, conclusosi in appena pochi mesi.

Fonte: IPA

Più duraturo – si tratta della storia più lunga per Lambert – fu il matrimonio con l’icona del cinema francese Sophie Marceau. I due si conobbero sul set, si sposarono nel 2007 e trascorsero insieme 7 anni sereni e ricchi di felicità. Si lasciarono infine “serenamente”, di comune accordo e restando buoni amici.

Il doppio amore con Alba Parietti

Era l’estate del 1996 quando l’allora 18enne (e fidanzata) Alba Parietti conobbe il suo idolo Christopher Lambert. Si incontrarono alla festa di un grande imprenditore e non passò molto tempo prima del primo bacio, scoccato su una suggestiva terrazza con vista sui faraglioni di Capri. “Non fu un bacio innocente” confessò Alba qualche anno dopo, descrivendo quella assieme a Lambert “l’estate più intensa, passionale e bella della mia vita”. La loro fu “una storia d’amore intensa e passionale all’ennesima potenza”.

Fonte: IPA

Così intensa da resistere al passare del tempo, parecchio tempo. Nel 2016, vent’anni dopo quel fatidico bacio, la showgirl e l’attore si sono ritrovati a Torino. E, anche stavolta, non sono riusciti a resistere l’uno all’altra: “Il ricordo di quello che abbiamo vissuto ci ha inseguito per tanto tempo”. Ma le minestre riscaldate non sono mai buone: “non era più la favola che ci eravamo illusi di rivivere”.

La storia con l’ex tronista

Fonte: IPA

L’ultimo flirt pubblico di Christopher Lambert è stato forse il più inaspettato. L’attore è stato legato sentimentalmente a un’altra italiana, l’ex tronista oggi speaker radiofonica Camilla Ferranti. Galeotta fu Barbara d’Urso, fu infatti sul set della sua fiction La dottoressa Giò che i due si conobbero. Nonostante i vent’anni di differenza, si parlava di un possibile matrimonio tra i due, infine mai arrivato.