Christopher Lambert, i problemi con l’alcol e l’amore con Alba Parietti: “Una storia breve”

Attore straordinario e simbolo di un’intera generazione: Christopher Lambert ha avuto un’enorme popolarità in Francia ma anche in Italia, dove è sempre stato considerato un sex symbol. “È divertente, purché non lo vivi in maniera seria”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato delle tappe salienti della sua carriera e di alcuni episodi della sua vita privata. Tra questi, la storia d’amore con Alba Parietti, che ha fatto sognare fan e ammiratori di entrambi.

Christopher Lambert, la carriera e i problemi con l’alcol

Una carriera ricca di successi quella di Christopher Lambert, la cui passione è nata quando aveva appena 12 anni: “Ho recitato in un contesto familiare e mi piacevano gli applausi alla fine”, ha raccontato al Corriere della Sera.

È stato il simbolo di più di una generazione, e anche se oggi non è più presente come prima sul grande schermo, non ha abbandonato del tutto la carriera. “Sono io a scegliere progetti e durata del mio impegno”, ha confessato ai microfoni . Ma è anche “un business man: ho ristoranti e diversi hotel in Francia”, ha spiegato.

L’attore ha parlato anche dei suoi problemi con l’alcol: “È stato come con le sigarette. Un giorno mi sono detto: ora basta. Mi stavo facendo del male”.

L’amore con Alba Parietti

Ma la sua popolarità come attore per un periodo – almeno in Italia – ha coinciso con l’interesse per la sua vita sentimentale: nel 1996 Christopher Lambert conosce a una cena Alba Parietti, che comincia a corteggiare in modo serrato. Lei cede alla passione, vivendo una storia d’amore intensa con l’attore. “Tra noi c’era un’alchimia perfetta sessualmente e intellettualmente. Eravamo semplicemente compatibili. Fu l’estate più bella e speciale della mia vita”, ha raccontato la showgirl dopo tempo.

La loro relazione però dura poco: l’idillio si spezza in fretta, come ha raccontato sulle pagine del Corriere Lambert: “È durata sei mesi, una storia breve, è finita perché le storie a distanza sono complicate. Alba è divertente, abile, iperattiva. Non abbiamo inseguito un’illusione: era una relazione reale”.

Le parole dell’attore sembrano un riferimento ad alcune dichiarazioni di Alba Parietti riguardanti il loro ritorno di fiamma: i due infatti si incontrano di nuovo nel 2015 a Torino, a distanza di vent’anni dal loro primo colpo di fulmine, quando la passione tra i due si riaccende: “La vita mi ha regalato dopo 20 anni la più delle sorprese. Non voglio dire da quando siamo tornati insieme e non ho intenzione di parlare del matrimonio”, aveva dichiarato la showgirl.

La coppia viene presa d’assalto da paparazzi e giornalisti che danno addirittura per certe le nozze: mentre la soubrette nel 2016 fa parte del cast a Ballando con le stelle, il compagno partecipa come ospite in una puntata e i due si lasciano andare a baci e tenerezze di fronte alle telecamere. Dopo appena cinque mesi d’amore però la loro storia naufraga di nuovo: “Sono tornata single – dirà lei al settimanale Chi –. Mi sono resa conto che non era la favola che ci eravamo illusi di rivivere. L’amore ha bisogno di quotidianità, di scambi continui, Christopher vive troppo in velocità”.

Oggi l’attore non ha nessuna relazione: “Sono single da otto anni. E ho una figlia di 30 anni, Eleonora, che è attiva in politica e vuol diventare attrice. Ha avuto una buona educazione”.