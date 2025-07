Chris Hemsworth, il red carpet più dolce con Elsa Pataky e i gemelli in smoking

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Getty Images Chris Hemsworth con Elsa Pataky e i loro figli

Chris Hemsworth ha illuminato Londra con il suo sorriso da supereroe, ma a rubargli la scena ci hanno pensato i suoi figli: Sasha e Tristan, gli inseparabili gemelli di 11 anni, apparsi sul tappeto rosso in total look coordinato. Un’apparizione rara e tenerissima per tutta la famiglia Hemsworth, che ha sfilato unita alla première della seconda stagione di Limitless: Live Better Now, docuserie firmata National Geographic.

Chris Hemsworth e la sua famiglia conquistano Londra

Sul tappeto rosso del BFI IMAX di Londra, la scena sembrava uscita da un film hollywoodiano sulla perfezione familiare: Chris Hemsworth in abito blu notte, portato con disinvoltura sopra un paio di sneaker candidi, accanto alla moglie Elsa Pataky, raggiante in un mini dress argento luccicante e décolleté abbinati. I veri protagonisti però sono stati loro, Sasha e Tristan, che per l’occasione hanno scelto due look gemelli nel vero senso della parola: uno in smoking nero classico, l’altro in completo nero dal taglio moderno, entrambi con sneaker ai piedi e capelli biondi pettinati in ciuffi ribelli.

Getty Images

Una presenza rara, quella dei figli della coppia, che di norma preferisce tenerli lontani dai riflettori. Ma quando appaiono, lo fanno con il cuore e con un’eleganza che lascia tutti a bocca aperta. Ed è subito tenero caos da tappeto rosso.

Un legame così profondo con la famiglia, d’altronde, Chris Hemsworth lo aveva già raccontato pubblicamente, spiegando di voler prendersi una pausa dalla carriera per dedicarsi ai suoi affetti più cari.

Getty Images

Elsa Pataky: radiosa tra look e famiglia

Elsa Pataky, attrice e produttrice spagnola, compagna di vita di Chris da oltre 14 anni, ha scelto un look d’impatto ma giocoso, perfetto per celebrare non solo la première londinese, ma anche il suo 49esimo compleanno.

Il miniabito argentato, tempestato di riflessi metallici, lasciava scoperte le gambe e abbracciava il corpo con un taglio morbido ma seducente. Le spalle nude aggiungevano un tocco sensuale, mentre gli orecchini pendenti in argento specchiato e i capelli sciolti e ondulati completavano il look da dea urbana. Ai piedi, sandali argentati con cinturino e tacco sottile.

Una scelta glamour ma funzionale, coerente con il suo stile sempre bilanciato tra comfort, eleganza e quel twist da donna che sa cosa vuole. E, non a caso, il red carpet era anche un momento di reunion familiare, un’occasione per ritrovarsi nonostante i mille impegni. Chris Hemsworth è infatti attualmente impegnato a Londra nelle riprese di Avengers: Doomsday, mentre Elsa ha appena terminato di girare la nuova stagione di Matices, serie tv spagnola che segna il suo ritorno alla recitazione dopo anni dedicati alla famiglia.

Getty Images

Sasha e Tristan: piccoli uomini crescono

Se India Rose, la figlia tredicenne della coppia, era assente all’evento, i due gemelli Sasha e Tristan hanno rappresentato alla perfezione lo spirito di casa Hemsworth: teneri, stilosi e già perfettamente a loro agio sotto i flash. Non è la prima volta che appaiono pubblicamente: avevano già affiancato papà Chris al red carpet australiano di Furiosa: A Mad Max Saga e durante la cerimonia della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ma questa volta c’era qualcosa in più, forse la complicità familiare, forse l’occasione del compleanno della mamma.

Uno dei gemelli ha optato per uno smoking dal taglio classico, mentre l’altro ha scelto un completo nero più rilassato, entrambi spezzati con sneaker bianche. Un tocco di ironia, ma anche una chiara dichiarazione di stile: moderni, ma eleganti. L’atteggiamento è quello di due bambini sereni, cresciuti in un ambiente che li protegge ma non li isola. Non a caso, papà Chris li ha definiti così in un’intervista a GQ Australia: “Tristan è atletico e dolcissimo, molto emotivo. Sasha invece è il nostro piccolo gangster”.