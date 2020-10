Chiara Ferragni in topless col pancione su Instagram: è splendida

editato in: da

Chiara Ferragni, la seconda gravidanza su Instagram: il pancino, la felicità di Fedez e Leone

Chiara Ferragni continua a pubblicare splendide foto del suo pancino, ormai sempre più evidente: la sua seconda gravidanza social è seguitissima dai fan, e uno dei suoi ultimi scatti è davvero sorprendente.

Dal giorno in cui ha finalmente rivelato la lieta novella, Chiara Ferragni non ha più smesso di condividere con i suoi follower le bellissime foto che vedono protagonista il suo pancino. Dapprima era solo un lieve accenno, che pian piano si è trasformato in un morbido ventre, le cui rotondità si sono fatte inconfondibili. L’album fotografico dell’influencer si fa sempre più ricco di splendide testimonianze di questa sua seconda dolce attesa, e una delle immagini più recenti non può che sorprenderci.

La Ferragni si mostra allo specchio, inquadrando il suo profilo dalle curve sempre più morbide, indossando solamente un paio di slip. La mano copre pudicamente il seno, per una foto in topless che mostra tutta la bellezza di una mamma che sta crescendo una nuova vita nel suo ventre. Non sono mancate le critiche naturalmente: gli hater hanno approfittato dell’occasione per farle notare che certe cose non sono di buon gusto, se fatte da una madre. Ma in tantissimi l’hanno difesa a spada tratta, consci della vera meraviglia che nasconde uno scatto come quello pubblicato da Chiara.

D’altronde, l’influencer è ben abituata alle critiche – già nel corso della sua prima gravidanza, e poi una volta nato il piccolo Leone, era stata “redarguita” dagli hater per comportamenti che secondo alcuni non si addicono proprio ad una mamma. Chiara Ferragni continua per la sua strada, più serena che mai: lei e Fedez sono pronti ad allargare la famiglia, con l’arrivo di un nuovo bebè.

A svelare la seconda gravidanza di Chiara è stato il piccolo Leo, con una tenerissima foto che lo immortala mentre tiene tra le mani un’ecografia. E sempre al primogenito dei Ferragnez è toccato il compito di annunciare che presto arriverà una femminuccia. L’influencer è già alla 18esima settimana, e questa volta il pancione si vede già molto bene. Proprio come Leo, anche lei dovrebbe nascere a marzo, esattamente a tre anni di distanza. Un’avventura bellissima, che Fedez e Chiara sono pronti a vivere nuovamente.