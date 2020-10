Chiara Ferragni posa in lingerie con le sorelle e svela il sesso del secondo figlio su Instagram

editato in: da

Fiocco rosa in arrivo in casa Ferragnez. Dopo un po’ di attesa e qualche gossip la coppia, in un video dolcissimo, ha finalmente rivelato il sesso del secondo figlio, che sarà una bimba.

A dirlo è stato proprio il piccolo Leo su Instagram. “Amore, ma la mamma nella pancia ha un bimbo o una bimba?”, chiede Chiara al figlio. “Una bimba” risponde lui, mentre il papà Fedez, con molta ironia, gli suggerisce di dire dinosauro. Nonostante questo il piccolo insiste nel voler rispondere bambina. Insomma un fiocco rosa in arrivo a casa Ferragnez e un annuncio tenero e molto atteso condiviso con tutti i fan su Instagram: “Leo vuole dire a tutti voi che non è un dinosauro, ma una bambina”.

Intanto Chiara nei giorni scorsi ha pubblicato una foto bellissima.

Nell’immagine è sorridente con “le sue donne” e in una veste decisamente inusuale. Lo scatto la ritrae in compagnia delle due sorelle Valentina e Francesca e con la mamma Marina Di Guardo. Fin qui tutto normale, se non fosse che le immortala mentre sono accomodate sul divano, in attesa di prendere il tè del pomeriggio, tutte e quattro in lingerie, splendide e sofisticate.

Quella della Ferragni è una famiglia molto unita, cosa che si nota dall’affiatamento con cui tutti si sostengono e che emerge anche sui social network. Questa immagine, bella ed elegante, mostra ancora una volta quanto siano complici. Chiara, che ha recentemente annunciato ai suoi follower di essere in dolce attesa, è al centro dell’immagine. Da una parte c’è la sorella Francesca: classe 1989, professione dentista e sorella di mezzo. La più piccola, Valentina, che è nata nel 1992, ha invece seguito il percorso lavorativo di Chiara. Accanto a lei Marina Di Guardo brava scrittrice, bellissima mamma e nonna orgogliosa.

Quattro donne affascinanti, che condividono sui social vita privata e lavorativa. Ma soprattutto si supportano a vicenda e si sostengono nei momenti importanti. Basti pensare a quando Chiara e Fedez hanno dato la notizia che il primogenito Leone diventerà un fratello maggiore. La lieta novella è rimbalzata su Instagram da un feed all’altro del clan Ferragni: condivisa dalle sorelle, e dai futuri nonni (per la seconda volta) Marina e Marco.