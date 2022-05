Chiara Ferragni: “Ero in gabbia”. La confessione su Instagram prima del Met Gala

Le regine del Met Gala e gli abiti più iconici di sempre

Chiara Ferragni è pronta per il suo ritorno, ben sette anni dopo, sul red carpet del Met Gala, e questa volta ha scelto di andare con il marito Fedez, raccontando l’esperienza nel suo ultimo post e facendo poi cenno anche al periodo deprimente che stava vivendo al momento della sua prima partecipazione, nel 2015.

Chiara Ferragni, la difficile dichiarazione prima del Met Gala

Ormai sappiamo bene che Chiara Ferragni non ha paura di raccontarsi su Instagram, con le sue insicurezze, le sue paure e i suoi momenti bui. Così, poche ore prima del Met Gala 2022, l’evento fashion organizzato nella notte di lunedì 2 maggio a New York, l’influencer si è sfogata in un lungo post, ripercorrendo i momenti difficili della sua prima volta su quel red carpet.

“Il mio primo Met Gala è stato nel 2015” ha detto Chiara. “Ero stata invitata da Calvin Klein ed avevo tanta paura di essere lì”. Una prima volta difficile dunque, ma non solo per il timore che precede una delle manifestazioni più importanti del mondo della moda e dello spettacolo, ma soprattutto per motivi personali, legati alla vita sentimentale di allora. “Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo così sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni.”

All’epoca Chiara Ferragni era fidanzata con il fotografo americano Andrew Arthur, quindi è molto probabile che nel post parli proprio della difficile relazione con lui. L’imprenditrice digitale aveva comprato casa a Los Angeles per stare più vicina a lui, e faceva avanti e indietro dall’Italia agli Stati Uniti.

La seconda parte della riflessione di Chiara è invece riferita ai suoi esordi come imprenditrice, quando erano in troppi a prendere decisioni al suo posto. Ora però la Ferragni si dice fiera di ciò che è diventata e felice di calcare questo tappeto rosso finalmente insieme a Fedez. La coppia vestirà abiti firmati da Donatella Versace.

“Il Met Gala è stato comunque fantastico, ma se penso a quell’anno posso solo pensare ‘Bel lavoro Chiara per essere uscita da quel momento della tua vita, aver creato le tue regole e essere diventata il tuo capo, prendendo le tue decisioni e creando la famiglia che hai sempre sognato’. Se Chiara del 2015 vedesse Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia, ed è questo che significa per me questo Met Gala: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così”.

Chiara Ferragni, felice e positiva oggi

Niente più tempi bui, Chiara Ferragni oggi si gode il momento: ha la famiglia che ha sempre sognato di avere, ha raggiunto gli obiettivi lavorativi che si era prefissata e ha superato quello che è stato davvero il momento più brutto: la malattia di Fedez.

I più scettici non perdono tempo a criticare, semplice essere felici quando si ha tutto, ma negli ultimi due anni, complice la pandemia e un maggior dialogo con i suoi followers, l’imprenditrice ci ha dimostrato che dietro la patina glamour c’è molto di più: c’è una donna che ha il coraggio di inseguire i suoi sogni e lavorare per essi in un mondo, quello dell’imprenditoria italiana, ancora troppo dominato da uomini.