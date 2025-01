Fonte: IPA Chiara Ferragni

Una donna di spalle, con in braccio una bambina, e una borsa di un noto brand di lusso. E, davvero, sembrava che le protagoniste dello scatto potessero essere Chiara Ferragni e la piccola Vittoria. I particolari non sono però sfuggiti ai più attenti, che hanno indicato subito l’immagine come appartenente alla creator francese Iris De Richemont, mai citata dall’imprenditrice digitale che prova a spiegare la ragione per la quale si sarebbe servita di una foto altrui. Non solo. È anche tornata sull’argomento, nelle storie di Instagram, per dirsi accusata di essersi finta un’altra persona.

Chiara Ferragni, la verità sulla foto sottratta

“Alcuni follower hanno iniziato a taggarmi nei suoi commenti, dicendo che quella non era lei, e mi hanno anche inviato la foto in Direct, nei messaggi personali. Quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c’era una foto di mia figlia nel suo carosello di foto sono rimasta sorpresa”, spiega De Richemont, proprietaria della foto. La creator francese sottolinea inoltre che Chiara Ferragni non le avrebbe chiesto il permesso per pubblicare la sua foto, appropriandosene senza nemmeno nominarla nei commenti.

“Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, ma Internet è uno spazio libero e quindi le ho scritto un messaggio su Instagram chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto”, ha aggiunto la creator, dando così una prima interpretazione della ragione che avrebbe spinto l’imprenditrice digitale a servirsi di una foto non sua. Il carousel condiviso su Instagram poteva comunque essere già letto in questo modo: una serie di foto raccolte per raccontare l’inizio di un nuovo percorso, che in questo caso coincideva anche con i primi giorni dell’anno appena arrivato.

La replica su Instagram

Chiara Ferragni però non ci sta e decide di rispondere personalmente a chi la accusa di appropriarsi delle foto altrui per creare contenuti d’impatto. “Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi posti uno slideshow con foto ispirazionali di scritte sui muri, campeggi, pizze, cappelli a fragoline, case libri auto fogli di giornale e ti accusano di fingere di essere un’altra persona”, scrive su Instagram, sottolineando quindi da dove derivi la scelta di utilizzare liberamente foto non sue.

Un periodo di certo non facile, quello che sta vivendo, malgrado stia provando in tutti i modi a voltare pagina dopo lo scandalo del caso pandoro griffato e il divorzio dal marito Fedez. Sul fronte amoroso, tutto sembra comunque procedere per il meglio. L’imprenditrice ha infatti trovato un nuovo amore, Giovanni Tronchetti Provera, con il quale si è mostrata per la prima volta in pubblico in occasione del concerto di Max Pezzali. I due hanno posato insieme all’artista e alla moglie Debora Pelamatti, immortalati a margine di quella che si potrebbe definire come la prima uscita ufficiale di coppia.

Il lavoro per ricostruire almeno una parte della reputazione persa dopo la multa comminata dall’Antitrust a seguito della campagna pubblicitaria condotta sul dolce natalizio procede senza sosta, ma di certo non possiamo che avvertire un cambiamento profondo nella sua maniera di lavorare. Perfino i figli non si vedono più, secondo l’accordo raggiunto con l’ex marito, e oggi si limita a pubblicizzare solo i prodotti commercializzati con il suo brand.