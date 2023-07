Codacons: “Chiara Ferragni lasci la Sicilia”: parte la raccolta firme

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze in Sicilia, mentre Fedez è rimasto a Milano con i figli. Tuttavia dopo pochi giorni, la nota influencer si è ritrovata al centro di un’accesa polemica per aver postato foto e video sui social mentre si divertiva e mostrava le bellezze del posto, senza curarsi apparentemente della situazione drammatica che sta vivendo l’isola tra incendi e gravi disagi.

Il Codacons Sicilia si è sentito in dovere di esprimere il suo dissenso per l’accaduto, avanzando la proposta di allontanare la Ferragni dopo la sua “grave offesa ai cittadini siciliani e una brutta dimostrazione di insensibilità”. Considerata “un’ospite non gradita” per il fatto di aver postato foto valutate come poco rispettose di quello che sta vivendo quella parte di Italia in questa estate particolarmente segnata da condizioni climatiche avverse, da Nord a Sud.

Chiara Ferragni “deve lasciare la Sicilia”

“Invitiamo Chiara Ferragni ad abbandonare immediatamente la Sicilia e a scusarsi col popolo siciliano per la grave mancanza di rispetto e per l’insensibilità dimostrata attraverso le sue foto – ha affermato il Codacons Sicilia – Se non lascerà l’isola spontaneamente, siamo pronti ad avviare una raccolta firme sul web dove i cittadini siciliani potranno chiedere l’allontanamento dell’influencer dalla nostra regione”. Parole che suonano categoriche e dirette verso una professionista abituata ad essere spesso nel mirino del web e dell’opinione pubblica.

La polemica sembra aver preso forma anche in seguito ai commenti dei follower che hanno fatto notare come Chiara Ferragni stesse tranquilla e sorridente sul suo yacht nei dintorni di Salina “mentre metà dell’isola è senza acqua e l’altra metà va a fuoco”. Come lei, altri turisti stanno cercando di godersi le vacanze in Sicilia, nonostante i problemi riscontrati, ma le istituzioni e le forze dell’ordine possono salvare la situazione con mezzi appropriati e strategie adeguate. Il marito, Fedez, è invece rimasto a Milano con i figli.

La risposta di Chiara Ferragni

“Evitate polemiche sterili” ha scritto Chiara Ferragni nelle sue storie di Instagram pubblicate nelle ultime ore, precisando di aver postato le sue foto di un “lunedì piacevole” prima degli incendi di Palermo. Si è sentita in dovere di difendersi viste le accuse ricevute e rilanciate dai vari media.

Il Presidente della Regione Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per gli incendi che stanno danneggiando la Sicilia in questi giorni estivi. Sono andati distrutti servizi elettrici, fogne, impianti telefonici e migliaia di persone sono state evacuate o costrette a fare a meno della corrente e dell’acqua, in attesa di un intervento risolutivo.

“Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. Tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte” ha aggiunto l’influencer in una storia su sfondo nero per chiarire la sua posizione. Ormai è tornata a Milano e sta riprendendo le sue attività.