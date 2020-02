Chi è Roberta Castoldi, la sorella di Morgan

editato in: da

Roberta Castoldi, nata a Monza il 28 giugno 1971, è la sorella di Morgan. Anche lei, come la madre Luciana e il celebre fratello, è una bravissima musicista. Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano, Roberta Castoldi ha proseguito la formazione accademica conseguendo un dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive.

Per quel che concerne la formazione musicale, si parla invece di studi in violoncello presso un liceo musicale della sua città. Successivamente, la sorella di Morgan ha frequentato l’Accademia Internazionale della Musica a Milano.

Roberta e l’ex frontman dei Bluvertigo – più giovane di lei di un anno e pochi mesi – hanno lavorato assieme a diversi album (p.e. Metallo non Metallo, la seconda fatica discografica della band monzese, e Canzoni dell’Appartamento, l’esordio da solista di Marco Castoldi).

Roberta Castoldi – che ha lavorato assieme a Morgan anche all’album tributo a Fabrizio De André pubblicato dal cantante nel 2005 – ha all’attivo pure altre collaborazioni di spicco. La sorella della voce di Sincero ha infatti suonato in un tour degli Afterhours ed è entrata in studio per registrare alcune canzoni di artisti come Cristina Donà e Delta V.

La sorella di Morgan è un’artista poliedrica: Roberta Castoldi ha infatti pubblicato nel 1999 un’antologia di poesie dal titolo La Scomparsa. Altri suoi componimenti sono stati inclusi in diverse importanti raccolte nei primi anni 2000.

Presente su Instagram con un profilo accessibile solo ai follower confermati, Roberta Castoldi ha anche un profilo Twitter che non aggiorna dal giugno 2019. Su questo canale social, nel corso degli anni, ha condiviso soprattutto post relativi alla produzione musicale del fratello (con il quale si è anche esibita diverse volte sul palco).

La sorella di Marco Castoldi ha una figlia di nome Dora, nata dall’amore per il musicista Dario Ciffo, violinista degli Afterhours dal 1997 al 2008. L’uomo ha collaborato con Morgan ai tempi dei Bluvertigo, firmando alcuni pezzi dei primi lavori discografici della band monzese.

La sorella del cantante squalificato da Sanremo 2020 ha lavorato anche con Asia Argento. La figlia del regista horror – concorrente dell’ottava edizione di Pechino Express in coppia con Vera Gemma – ha infatti diretto il cortometraggio La Scomparsa, tratto dalla sopra ricordata raccolta di poesie.