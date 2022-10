Chef Nusret, che cos’è la tecnica del Salt Bae e quanto costa mangiare nel suo ristorante

Fonte: IPA Quanto costa mangiare nel ristorante di Salt Bae

Chi non conosce chef Nusret, meglio noto come Salt Bae. Potendo tornare indietro nel tempo a dicembre 2016, si potrebbe facilmente dire che nessuno, al di fuori di una cerchia ristretta di amici, parenti e clienti, ne avesse mai sentito parlare. Dal 7 gennaio 2017 è però nato un fenomeno virale, che ha cambiato la vita di quest’uomo e regalato al mondo un meme vivente.

Chi è Salt Bae

Il suo vero nome è Nusret Gökçe ed è nato a Erzurum il 9 agosto 1983. È oggi un apprezzato ristoratore turco, imprenditore e macellaio. è il proprietario di una catena di steak house decisamente fruttuosa, con sedi in differenti Paesi. Parliamo di Nusr-Et.

Oggi si gode tutto ciò che ha conquistato dopo aver vissuto una situazione delicata in famiglia. Le condizioni economiche lo costrinsero ad abbandonare la scuola in prima media. Iniziò a lavorare come apprendista macellaio, ignaro che proprio la carne lo avrebbe reso celebre e ricco.

Il video che ha cambiato tutto ha come titolo “Ottoman Steak” ed è stato pubblicato sull’account Twitter del suo ristorante. Lo si vede al tavolo di alcuni clienti mentre taglia loro una gustosa ed enorme bistecca. Rimuove l’osso con cura, effettuando gesti precisi e rapidi.

Una sorta di spettacolo privato prima di poter gustare il tutto. Dopo aver completato “l’opera”, si arma di sale e lo lascia cadere alla sua maniera. Gomito piegato, mano ad altezza viso e granelli lasciati precipitare a pioggia sulle fette di carne.

Un personaggio istantaneamente simpatico, che ancora ottiene grandi riscontri, al punto da attirare innumerevoli celebrità nei suoi locali. Ancora oggi si reca tavolo per tavolo, non solo a quelli dei clienti più facoltosi, e di recente ha annunciato l’apertura di un ristorante anche a Milano.

Quanto costa mangiare da Salt Bae

Chef Nusret sbarca a Milano con un nuovo ristorante. Anche in Italia si potrà gustare la cucina di Salt Bae. Da prevedere lunghe file e liste di prenotazione infinite, soprattutto nella prima fase post lancio. Occorrerà aspettare ancora un po’, fino al 2023. Non vi è però ancora una data ufficiale.

Grande riservatezza intorno al locale. C’è da attendersi un lavoro pubblicitario notevole. Riserbo assoluto anche per quanto concerne il quartiere cittadino. Tutto top secret. Impossibile non chiedersi, però, quali siano i prezzi in media del menù di Salt Bae.

Non è da escludere che le proposte nel ristorante milanese prevedano delle modifiche rispetto a quanto offerto altrove. Sbirciando i menù esteri, scopriamo come ad oggi il piatto più esclusivo sia la Golden Giant Tomahawk. Si tratta di una bistecca enorme, venduta in Inghilterra a più di 1650 euro. Nel prezzo è compresa la foglia d’oro che avvolge il tutto (commestibile, ovviamente).

Dai calciatori agli influencer, in tanti proveranno proprio quel piatto. A cosa vanno incontro, però, le persone comuni che vogliono provare l’esperienza del ristorante di chef Nusret? Tornando a guardare in Inghilterra, hamburger e bibita prevedono uno scontrino da più di 120 euro. Ottima carne e spettacolo rappresentano al giustificazione del costo, ufficialmente. Fin ad ora è però possibile sentire l’eco delle polemiche che verrano.