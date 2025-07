Che fine ha fatto Roberta Scardola, Carlotta dei Cesaroni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Roberta Scardola, Carlotta dei Cesaroni

Roberta Scardola è un’attrice amatissima, conosciuta per aver interpretato Carlotta nella serie tv I Cesaroni. Un personaggio entrato nei cuori dei telespettatori, legato a quello di Walter, migliore amico di Eva e Marco.

Che fine ha fatto Roberta Scardola

Attrice e doppiatrice, Roberta Scardola ha fatto parte del cast de I Cesaroni per diverse stagioni. Nella fiction interpretava Carlotta, la fidanzata di Walter e l’amica di Eva, interpretata da Alessandra Mastronardi. Dopo la fine della serie tv, Roberta ha continuato a lavorare nel mondo del cinema, continuando anche la sua carriera come ballerina. Nel 2023 l’attrice è diventata mamma di Rachele Maria, nata dall’amore per Daniele, il suo compagno, lontano dai riflettori televisivi. In questi giorni Roberta Scardola ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, Ascanio, postando su Instagram gli scatti dall’ospedale.

Conosciuta e seguita dal pubblico per il ruolo di Carlotta, Roberta ha già svelato che non sarà nei nuovi Cesaroni, nonostante ciò l’attrice ricorda con dolcezza ancora quel periodo della sua vita. “Feci i provini dopo l’enorme successo della prima serie – ha detto – e mi preoccupai: ’Non andrà mai bene. Quando c’è tanta attesa su di una serie ti sembra impossibile riuscire a passarli, ma dopo tanti provini, tipo 4 o 5, da sola con attori diversi, con un regista o con l’altro regista, Francesco e Stefano Vicario, all’inizio non mi sembrava vero. Uno dei segreti del successo de I Cesaroni era un gruppo veramente unito, dalla produzione ai cast attoriali e dopo il terzo giorno diventò tutto naturale, ma al primo ero emozionatissima”.

La nuova serie de I Cesaroni

La nuova serie de I Cesaroni è una fra le più attese della prossima stagione televisiva. La notizia del ritorno dello show è stato segnato, purtroppo, anche da un avvenimento terribile: la morte di Antonello Fassari, volto indimenticabile della fiction con il personaggio di Cesare Cesaroni. Le prime immagini della serie capitanata da Claudio Amendola sono state svelate al Giffon Film Festival, accolte da tanti applausi.

La location sarà sempre la Garbatella, a Roma, ma mancheranno alcuni personaggi come quello interpretato da Elena Sofia Ricci. Fassari, che avrebbe dovuto portare nuovamente Cesare nella fiction, sarà assente e, come ha rivelato Amendola, gli attori si divideranno le sue battute. Un modo per ricordarlo e omaggiarlo.

“Purtroppo eravamo a conoscenza della malattia di Antonello da alcuni mesi e poi piano piano abbiamo capito che avremmo dovuto rinunciare alla sua presenza assidue e abbiamo provato a modulare la presenza assidua in relazione a quello che pensavamo potesse darci – ha spiegato -. Poi lui se n’è andato prima che cominciassimo a girare, quindi ci siamo un po’ divisi le battute di Antonello e ci manca tantissimo”.

“Non riesco a non commuovermi ancora, però è anche un motivo di grande sprone, ci pensiamo davvero tantissimo a cosa starebbe pensando, a quanto ci ha aiutati – ha rivelato -. “In un’occasione particolare secondo me ci ha proprio dato un mano, perché io e Ricky in una scena stavamo per fare un incidente brutto in macchina e credo sia stato lui a non farcelo fare. È un personaggio che non puoi dimenticare, non è che non c’è più, Cesare c’è”.