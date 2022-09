Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi torna a parlare della malattia del figlio

Fonte: Instagram Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu

Charlotte Lazzari ha ripercorso sul suo profilo Instagram il brutto periodo vissuto a causa della malattia del figlio Gabriel: a un anno di distanza, la moglie del ballerino Kledi Kadiu, ha deciso così di mettere nero su bianco quelle che sono state le sue più grandi paure, oltre a mandare un pensiero a tutte le famiglie che hanno vissuto o stanno vivendo come loro una situazione simile che nessun genitore vorrebbe trovarsi davanti.

Charlotte Lazzari, le delicate parole su Instagram

Per un genitore non è mai facile dover fare i conti con i problemi di salute di un figlio, e Charlotte Lazzari, moglie del ballerino Kledi Kadiu, è riuscita a raccontare perfettamente il suo stato d’animo passato e presente attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

A un anno dalla sua nascita e dal brutto periodo vissuto, la giovane mamma di Gabriel si è espressa in modo diretto e commovente. “ll motivo per cui temevo così tanto l’arrivo dell’11 settembre non lo so nemmeno io. Forse, nella frenesia dei giorni, nel voler sotterrare emozioni che mi hanno fatto tremare per tanti mesi, avevo il timore che fermarmi e stare nel ricordo, fosse molto doloroso”, ha così intrapreso il suo racconto Charlotte, pubblicando una dolce foto che la ritrae insieme a suo figlio.

“Ho rivissuto paura, rabbia, tristezza e vulnerabilità perché in certi momenti del “sei forte mamma” non te ne fai proprio niente”. Parole forti e dettate da un’esperienza che mai nessuno vorrebbe vivere. Nonostante questo, però, Charlotte Lazzari trova anche lo spazio per mandare un pensiero a tutte quelle persone che si trovano nella loro stessa situazione. “Vi tengo per mano“, ha scritto la moglie del ballerino, spiegando come le battaglie si riescano a vincere con l’amore.

Charlotte e Kledi, la dura prova e il grande amore

Lo scorso marzo Kledi Kadiu aveva rivelato su Instagram la delicata situazione di suo figlio Gabriel, nato da pochi mesi. “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova”, così aveva scritto in un lungo post in cui parlava anche a nome di sua moglie Charlotte.

Genitori già di una meravigliosa bimba di nome Lea, nata nel 2016, con la nascita del loro secondogenito Gabriel si sono trovati di fronte ad una problematica che non avevano previsto e che hanno affrontato con grande forza e coraggio. Nel giorno del primo compleanno del piccolo, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha mostrato per la prima volta suo figlio attraverso un video con il quale ha voluto ripercorrere il primo anno di vita del suo “Piccolo, grande Samurai”.

I due non si sono mai nascosti dietro bugie o inutili apparenze: hanno mostrato fin da subito, appena ne hanno sentito la necessità, la dura realtà che hanno vissuto e che tutt’ora vivono, nonostante il peggio sia passato. L’amore, come la stessa Charlotte ha scritto sul suo profilo, può aiutare a vincere le battaglie, anche quelle più difficili. E nella loro famiglia ce n’è davvero tanto.