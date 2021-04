Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, niente nozze: “I tempi sono cambiati”

editato in: da

Sembrava essere uno di quegli amori passeggeri, un fuoco di paglia che si è acceso sotto le telecamere della seconda edizione del Grande Fratello Vip e destinato a spegnersi in poco tempo. Invece Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez hanno sorpreso tutti, dimostrando che il loro sentimento è profondo e duraturo. Le nozze, però, non sono vicine.

Con la loro relazione, Ignazio e Cecilia hanno fatto sognare tutta Italia. Quando si sono conosciuti, entrambi concorrenti del GF Vip 2, la sorella di Belen era fidanzatissima con Francesco Monte. Dopo alcuni dubbi, ha archiviato la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua attenzione si è posata sul ciclista. Da allora i due diventati inseparabili e si sono detti persino pronti a diventare genitori. Per questo motivo, probabilmente, il matrimonio sembrava essere vicinissimo. E, invece, ci sarà ancora da attendere.

Le nozze rimangono un sogno dell’argentina che, però, ha annunciato attraverso delle stories su Instagram che non è ancora il momento di indossare l’abito bianco. Pur essendo profondamente innamorata e non avendo alcun dubbio su quello che sarà il loro futuro, ha affermato con convinzione che non è in procinto di dire sì al suo Ignazio. “I tempi sono cambiati”, ha infatti risposto a un suo fan che cercava di carpire una possibile data.

Insomma, le nozze slittano, ma non per una nuova crisi. Superata quella che li ha divisi, seppur per pochissimo tempo, l’estate passata, sono tornati ad essere una coppia estremamente solida pronta a compiere importanti passi. Tre, ha infatti aggiunto sempre attraverso Instagram, sono i figli che la Rodriguez vorrebbe avere, ribadendo così quello che già in passato aveva dichiarato: è pronta a diventare mamma, anche se un figlio arriverà solo quando sarà il momento giusto.

Intanto le loro carriere continuano a tenerli molto impegnati. Moser potrebbe a breve prendere parte a un nuovo reality show, e questa volta senza la sua dolce metà. Sarebbe infatti pronto a sbarcare su L’Isola dei Famosi, condotta da Ilari Blasi con il supporto di tre opinionisti molto pungenti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Cecilia, invece, rimarrà a fare il tifo per lui in Italia, pronta a sostenere la sorella in attesa del nuovo arrivo in famiglia, la nipotina Luna Marie, frutto dell’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.