Caterina Balivo su Instagram il ricordo più bello per Manuel Frattini

Caterina Balivo sul suo profilo Instagram ha voluto ricordare Manuel Frattini con un dolcissimo e toccante messaggio.

Il ballerino e attore teatrale è morto improvvisamente a 54 anni a causa di un malore in teatro milanese, poco prima di prendere parte a uno spettacolo di beneficenza. In molti gli amici vip che hanno voluto ricordarlo, da Rita Pavone a Cristina D’Avena, da Roby Facchinetti a Lorella Cuccarini che gli ha dedicato una Storia.

Però il messaggio su Instagram di Caterina Balivo colpisce particolarmente per l’intimità delle sue parole: “Buon viaggio #ManuelFrattini, insieme a te, al tuo talento e alla tua gentilezza d’animo volano lassù Robin Hood, Peter Pan, Aladino, Pinocchio… ricordo ancora il giorno in cui ci incontrammo in tv: mi dicesti che la tua aiutante in casa, Elika, ti sgridava perché non eri proprio propenso per le faccende domestiche😄 Grazie per la tua arte e la tua magia 🙏❤️”.

Un ricordo molto personale e dolcissimo del coreografo e ballerino che ha commosso molti dei follower della Balivo. Alcuni apprendo la notizia solo grazie al post di Caterina, altri si dicono tristi per la sua scomparsa. Qualcuno ringrazia la presentatrice: “Brava Caterina che l’hai ricordato. Ieri in TV nessuno…”.

A dir la verità qualcuno in tv l’ha ricordato. Barbara D’Urso, addolorata per la morte di Frattini, gli ha infatti dedicato la puntata di Live-Non è la D’Urso. Qualcuno lo ricorda tra i commenti al messaggio della Balivo: “Barbara D’Urso gli ha dedicato la puntata, lo ha ricordato appena in apertura spiegando che fosse un suo caro amico e che tutti siano rimasti “senza respiro” visto l’accaduto improvviso”. Anche Caterina non ne sapeva nulla e replica al suo fan: “Davvero?”