Caterina Balivo sfoggia un look inedito in gita con i figli: il dolce ricordo del passato

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Caterina Balivo si sta godendo la sua pausa dalla tv trascorrendo il tempo con la sua famiglia, e proprio lo scorso weekend si è concessa una piccola gita fuori porta con i figli. La conduttrice ha passato una splendida giornata immersa nella natura, facendo un tuffo nel passato e ricordando i bei momenti assieme al nonno. E per l’occasione ha sfoggiato un look decisamente inedito.

Su Instagram, Caterina Balivo ha documentato con alcune bellissime foto la sua uscita sul Monte Amiata assieme ai figli. Per andare a raccogliere le castagne, la conduttrice ha scelto un outfit comodo, perfetto per una gita all’aria aperta nel clima sempre più fresco di fine ottobre. E così ha indossato un semplice paio di jeans dal taglio dritto, che non la intralciasse nei movimenti, e delle sneakers scure. Per proteggersi dal freddo, invece, ha optato per un cappotto color cammello, che lasciava intravedere un pullover blu. Per chi è abituata a vederla nei panni della conduttrice chic questo è sicuramente un look inedito.

La Balivo ha trascorso ore spensierate divertendosi con Guido Alberto e la piccola Cora, godendosi una bella giornata di sole in mezzo alla natura. Sembra proprio tornare bambina, con il suo sorriso radioso e una corona di foglie in testa, omaggio probabilmente proprio della sua secondogenita. “Il contatto con la natura, quello nessuno ce lo potrà mai togliere”, scrive Caterina sui social, a didascalia delle dolcissime foto che la ritraggono in montagna.

E in un attimo è tornata indietro nel tempo, ricordando la sua infanzia: “Vedere i miei bambini felici di raccogliere le castagne così come facevo io da piccola nelle campagne del mio nonno. Giornata sul Monte Amiata, dove per un po’ di ore tutto sembrava come prima”. Per Caterina Balivo, questi saranno momenti indimenticabili. Solo qualche mese fa annunciava la sua decisione di staccare per un po’ dagli impegni televisivi per dedicarsi alla famiglia e pensare a qualche nuovo progetto.

Dopo anni sul piccolo schermo e l’incredibile successo di Vieni da Me, che ha condotto per due stagioni ricche di ospiti e di sorprese, la Balivo si è presa un periodo di pausa. Tuttavia non dimentica i suoi fan, tenendosi in contatto costante con loro tramite Instagram e rispondendo alle loro domande. A chi le chiede quando la rivedremo in tv, si fa però più vaga: “Quando tornerà l’allegria”, ha rivelato.