Caterina Balivo, Riccardo Fogli si confessa sulla moglie Karin Trentini a Vieni da Me

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Riccardo Fogli.

La presentatrice arriva in studio con un look fatto di glitter e piume, in stile anni Trenta. È un incanto. La puntata si presenta frizzantina. Fogli, reduce dall’Isola dei Famosi, si racconta senza freni. Oltre a scatenarsi in un balletto con la bella Caterina.

L’ex dei Pooh racconta tanti dettagli della sua vita privata. Ricorda il primo matrimonio con Viola Valentino:

Mi sono sposato, felice di sposarmi, nel 1971 con Viola Valentino. Eravamo molto giovani ed è durato tantissimo. Ci siamo lasciati momentaneamente nel 1973 e poi siamo tornati insieme.

Il matrimonio con la Valentino finisce nel 1992. Ma la pausa di cui parla Fogli alla Balivo coincide con il flirt che il cantante ebbe con Patty Bravo. Nei suoi confronti è piuttosto stringato:

Mi dispiace aver fatto del male a qualcuno, ma ho sempre trovato il modo di farmi perdonare.

Ma quando racconta dell’attuale moglie, Karin Trentini, Fogli si commuove:

Mia moglie è il mio cuore, mamma della mia faglioletta che posso baciare solo io.

Durante l’Isola era scoppiato un vero e proprio caso sul presunto tradimento della Trentini, da lei sempre negato. Dopo tanta sofferenza, il legame tra lei e il marito ne è uscito rafforzato. Tenerissimo il racconto che Fogli fa del loro primo incontro:

Lei è figlia di due miei grandi fan. Lei venne a vedere un mio concerto e quando mi vide, sembra, che disse: che uomo bellissimo. Un giorno lo sposerò.

E così è stato… Il cantante si è anche soffermato sulle sue origini povere:

La mia famiglia era molto povera. La casa di famiglia era molto piccola. Il bagno non c’era. Era fuori. Io per anni non ho saputo cosa fosse il bidet. In periferia la miseria era vera miseria.

Poi ricorda gli esordi coi Pooh:

Dal 1966 al 1968 sono stati anni duri. Piccola Katty ci diede una grande mano, ma i soldi non giravano tanto. Io e Facchinetti mangiavamo tanti panini con la mortadella.

Su Instagram i fan di Fogli sono scatenati e soprattutto sono felici che abbia dismesso i panni del naufrago:

e così che ti vogliamo grande riky quell ambiente non ti apparteneva

E ancora: