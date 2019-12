Caterina Balivo, Raffaella Fico svela la verità sul rapporto con Balotelli a Vieni da Me

editato in: da

A poche ore di distanza dalla foto che ha infiammato il web, Raffaella Fico si confessa nel salottino di Caterina Balivo, tornando a parlare – dopo tanto tempo – della sua relazione con Balotelli. La showgirl, ospite della puntata odierna di Vieni da Me, si è trovata inevitabilmente di fronte alla domanda che tutti i fan si stanno ponendo proprio in questi giorni: tra lei e Super Mario si è riaccesa la passione?

La loro è stata una bellissima storia d’amore, di quelle brucianti. Tanto rapidamente si è infiammata quanto, neanche un anno dopo, si è spenta in maniera piuttosto drammatica. Aspettavano un figlio, insieme. Ma non è bastato a tenerli uniti, e anzi è stata la pietra dello scandalo: Balotelli ha infatti chiesto alla sua ormai ex fidanzata il test del DNA convinto che la piccola Pia non fosse sua figlia – come invece i risultati hanno poi testimoniato. E da quel momento ha avuto inizio un lungo periodo fatto di litigi e duri scontri in tribunale, durante il quale si sono inevitabilmente allontanati.

Da qualche anno, però, il calciatore ha ripreso in mano i rapporti con la figlioletta e ha mostrato di poter essere davvero un bravo papà. La Fico è tornata ad essere sempre più vicina a Balotelli, per amore della piccola Pia. E ieri è arrivata la foto che ha fatto letteralmente impazzire i loro fan. Raffaella e Mario, sorridenti, in un selfie che sembra mostrare una grandissima intimità, tanto che si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due.

Qual è la verità? La showgirl è stata oggi ospite di Caterina Balivo e ha affrontato anche questo argomento. Dopo aver ripercorso in breve la sua storia con Balotelli, è arrivato il momento tanto atteso. È stata proprio la conduttrice a lanciare segnali inequivocabili su quella che sarebbe stata la sua domanda: “Sai, quest’anno Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme…” – ha affermato la Balivo. Un pochino in imbarazzo, Raffaella Fico ha smentito che tra lei e Super Mario ci fosse qualcosa di più di un buon rapporto di amicizia.

“Il nostro è un rapporto tra due genitori che si rispettano” – ha chiarito la showgirl. E, al rumoreggiare del pubblico che desiderava qualche dettaglio in più, ha aggiunto: “Abbiamo un rapporto stupendo, e questa foto lo prova”. A nulla sono serviti i tentativi di Caterina Balivo per farla sbottonare un po’ di più: “Se mio marito fa un selfie così con la mamma dei suoi figli, che io adoro e con cui sono amica, a casa mia non entra più” – ha infatti rivelato la conduttrice. Niente da fare, la Fico ha confermato che con Balotelli sono solo buoni amici. Ma sul web le voci continuano a girare…