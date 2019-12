Raffaella Fico e Mario Balotelli di nuovo insieme: la foto su Instagram

editato in: da

Vedere di nuovo insieme Raffaella Fico e Mario Balotelli sembrava impossibile. Dopo un grande amore, infatti, tra i due era sceso il gelo. Vari tradimenti, resi noti da siti e giornali di gossip avevano messo in crisi la coppia, e la decisione di lui di non riconoscere la figlia sembrava essere la goccia che aveva fatto decisamente traboccare il vaso.

Ma il tempo, si sa, cura tutte le ferite e, soprattutto da quando il calciatore ha deciso di prendersi cura della piccola Pia, sembra essere tornato il sereno. Proprio questa situazione di pace ha fatto ben sperare i fan della coppia: Raffaella Fico e Mario Balotelli, avevano una storia che faceva sognare e in tanti si sono augurati il ritorno di fiamma.

Si conoscono nel 2011 e, tra loro, è subito amore. I loro abbracci e loro baci finiscono sulle copertine di tutti i giornali di gossip e i fan tifano per loro. Peccato, però, che l’idillio dura poco meno di un anno. Nel 2012, infatti, i due ufficializzano la rottura, avvenuta in maniera estremamente burrascosa. A quanto pare la causa risiederebbe nei continui tradimenti di lui. Ma non finisce qui. Pur non volendone sapere dell’ex fidanzato, Raffaella Fico annuncia di essere incinta.

Una bella notizia che, però, non fa che peggiorare i rapporti tra i due. Mario Balotelli, infatti, nega di essere il padre della bambina che sta per nascere e chiede il test del DNA. Nel frattempo, tra scontri e fazioni di fan, tra chi si schiera a fianco di Raffaella Fico e chi sostiene il calciatore, nasce la piccola Pia, che si conferma essere figlia dell’allora scalmanato calciatore.

Da allora è passata molta acqua sotto i ponti: Mario Balotelli, nonostante i problemi avuti con l’ex fidanzata, è oggi un padre premuroso e presente. È per questo, probabilmente, che la Fico ha deciso di deporre l’ascia di guerra per il bene della bambina. I rapporti tra i due sono, ormai, molto più cordiali tanto che la modella si è schierata al fianco del calciatore quando ha subito attacchi razzisti.

Su Instagram, inoltre, è apparsa una foto che fa pensare ad un possibile ritorno di fiamma. Nelle sue stories, infatti, Raffaella Fico ha pubblica un selfie in cui i due appaiono finalmente insieme, sereni e complici. Lo stesso selfie è stato ripostato dal calciatore.

Che la ritrovata pace abbia anche fatto rinascere l’amore? La notizia sarebbe accolta favorevolmente dai fan che si erano tanto dispiaciuti della fine della loro storia. E, sicuramente, piacerebbe anche alla piccola Pia.