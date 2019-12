Caterina Balivo, Lucia Ocone si confessa a Vieni da Me e spunta la pancera

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo inizia la settimana di Vieni da Me ospitando Lucia Ocone e in studio accade di tutto.

L’attrice ricorda i suoi inizi di carriera, il rimpianto di non aver mai conosciuto Anna Marchesini. Ma non risparmia battutine a Barbara D’Urso e sfiora persino l’incidente imbarazzante, come Elisabetta Gregoraci, svelando “tutte le magagne delle vecchie”, ossia che indossa la pancera.

La scenetta è davvero divertente. Appena entrata in studio, la Ocone lancia la sua battuta: “Devo fare finta di sentirmi a mio agio su questo sgabello perché ho la gonna stretta”. La Balivo interviene e cercando di aiutare la sua ospite le suggerisce come deve sedersi. Ma qualcosa non va come deve e spunta la pancera.

Il momento d’imbarazzo si traduce subito in uno show esilarante perché l’attrice coglie l’occasione per sfoggiare la sua verve da comica: “Mi si vede la panciera della nonna. Mi sveli tutte le magagne delle vecchie? Sapevo che non dovevo venire. Che ne sa lei che pesa 30 chili”.

La Ocone ironizza anche su Barbara D’Urso, senza mai nominarla però. Parlando di un’imitazione di 10 anni fa, dice alla Balivo: “Vedrai tu tra 10 anni”. La presentatrice replica: “Mica mi vedrai in tv tra 10 anni”, servendo inconsapevolmente all’attrice una battuta pungente: “Tra dieci anni ti metterai le luci di quella lì“, alludendo alla regina di Canale 5.

Nell’intervista Lucia parla anche di Simona Ventura: “Un genio, si fa prendere in giro. Stava al gioco e si faceva massacrare, è una pazza”. Mentre invece confessa che a ispirarla nella sua professione fu Anna Marchesini: “La amo, grazie a lei ho capito di voler fare la comica… e di essere idiota. Il mio grande rimpianto è non averla conosciuta“.