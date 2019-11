Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Elisabetta Gregoraci.

Questa volta la presentatrice partenopea abbandona le trasparenze e si presenta con un casto look total black. Anche perché ad accendere lo studio ci pensa proprio la Gregoraci che si presenta con una camicia in denim slacciata al punto giusto e una longuette fasciante in principe di Galles. Una sfida dunque in termini di bellezza, anche perché la Balivo sfoggia una nuova messa in piega: caschetto liscio, scolpito e voluminoso.

Elisabetta è protagonista assoluta della puntata e si racconta attraverso le canzoni del cuore, a cominciare dai suoi primi amori. Si comincia con La solitudine di Laura Pausini e la Gregoraci racconta: “Questa canzone è indimenticabile. Il mio non era Marco però… Ha un nome napoletano: Gennaro. Se ne è andato e non è tornato più. Io sono ancora in contatto con i miei ex, lui e Donato. Da ragazza ero un maschiaccio comunque”.

Questa rivelazione conduce la showgirl a palleggiare in diretta e l’incidente osé è dietro l’angolo. Per fortuna la Balivo interviene a coprire la sua ospite dandole il tempo di sistemarsi l’outfit. L’imbarazzo è presto superato e la Gregoraci ironizza: “Non posso palleggiare con questo vestito, ho la gonna stretta”.

Tra i diversi brani spunta Per te di Jovanotti che la showgirl specifica: “È dedicata a mio figlio Nathan. A 9 anni è già un gigante. Lui quando vede i miei film è molto critico, per avere dei complimenti devo faticare”.

Di Briatore non si fa cenno. I due si sono lasciati ma sembrava ci fosse un ritorno di fiamma che si è spento coi rumors di una casa che l’imprenditore avrebbe acquistato per Benedetta Bosi, suo nuovo flirt, a Milano.