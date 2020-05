Caterina Balivo, Elena Sofia Ricci si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Elena Sofia Ricci che si sottopone all’intervista della cassettiera collegata da casa. Nel suo studio, da dove ha fatto sparire tutti i premi perché non vuole ostentarli, l’attrice si racconta.

Elena Sofia Ricci in questo periodo tiene compagnia agli italiani su Rai Uno, interpretando Laura nella nuova fiction Vivi e lascia vivere che comprende nel cast Bianca Nappi ed Emma Quartullo, sua figlia, nata dalla relazione con Pino Quartullo.

Elena ha confessato: “Mi sono emozionata rivedendola, è proprio bellina. Ha gli occhi del papà, infatti ha dovuto mettere le lenti a contatto per questo film”. Nella realtà tra madre e figlia c’è tanta complicità, come ci ha spiegato la Ricci nella nostra intervista: “Ovviamente l’ho aiutata a capire meglio il personaggio di Laura. Per esempio nell’accento, visto che Laura viene dalla Versilia”.

Dalla Balivo l’attrice ha ribadito di essere orgogliosa delle sue figlie. Oltre a Emma, Elena è mamma di Maria, nata dal matrimonio con Stefano Mainetti. “Io sono molto orgogliosa delle mie figlie, sono stata una donna molto fortunata. Ho incontrato degli uomini che mi hanno regalato queste due creature meravigliose, loro sono papà meravigliosi”.

La conversazione a Vieni da Me tocca però anche argomenti più difficili come il rapporto con suo padre, Paolo Barrucchieri, che ha ritrovato a 31 anni: “Mi mancava la figura paterna, ho iniziato a odiarlo per la sofferenza di mia madre. Dopo una serie di insuccessi in amore, ho capito che forse non era colpa del destino crudele ma che di qualcosa ero io responsabile”. Grazie a un percorso psicologico, è riuscita a perdonare il padre ed è felice di averlo fatto.

Mentre per quanto riguarda suo marito Stefano racconta: “Dal nostro primo incontro sono passati 19 anni e siamo sopravvissuti anche alla quarantena”. In casa ognuno ha il suo spazio e tutti hanno contribuito a rispettare l’isolamento, anche se ora c’è ansia per il futuro.