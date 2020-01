Caterina Balivo, Daniele Bossari si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me con Daniele Bossari che si sottopone all’intervista della Cassettiera.

La bella presentatrice si presenta in studio con un maxi completo, blusa e gonna importante e abbondante, a strisce bianche e nere e nelle Storie di Instagram si lamenta con ironia che è stata costretta a “coprirsi”.

La puntata si è frizzantina. Non sono mancati piccoli imbarazzi e confessioni toccanti. Infatti, tra gli argomenti trattati da Bossari c’è anche la depressione di cui ha sofferto in passato. L’intervista comincia subito con una piccola gaffe dell’ex gieffino che nomina il marchio dell’azienda di famiglia. La Balivo non gliela fa passare liscia e lo bacchetta: “Ora abbiamo fatto pubblicità occulta, siamo su Raiuno non mi far fare figure”.

Per la moglie Filippa Lagerback, Bossari ha solo parole splendide: “Ho capito che sarebbe stata la donna della mia vita”. E lei per tutta risposta, lo sorprende con un videomessaggio: “Daniele è il re del barbecue e delle serate. Cucina per tutti, ma a casa non sa fare niente ai fornelli. Si nutre di conserve e tonno in scatola quando io sono via. Poi va nel panico se non ha la calza perfettamente abbinata al look”.

Poi rivela come l’ha conquistata: “Con le sue parole, il suo romanticismo, che traspariva dai fax e dai messaggi che ci scambiavamo. Un difetto? Può essere anche piuttosto permaloso”. In effetti, in trasmissione viene letto un fax che il conduttore inviò a Filippa anni fa: “Ciao amore mio, sei come le note del vibrafono, del clarinetto, del sax, tocchi le corde del mio cuore. Sei elegante come un pianoforte a coda nero, con i tasti bianchi e neri. Non mi importa se non credi a ciò che dico, perché questo è ciò che provo“.

Un momento di grande tenerezza. Bossari è molto legato alla moglie e alla figlia Stella, nata dal loro amore. Il legame con le donne della sua vita lo ha aiutato a uscire dalla depressione in cui era piombato: “Volevo togliermi di mezzo per non creare problemi agli altri“. La rinascita è avvenuta nel momento in cui ha pensato alle cose belle della sua esistenza, agli attimi di vera felicità.

L’intervista è un successo e sul profilo Instagram di Daniele c’è chi lancia un appello: “Vogliamo Daniele tutti i giorni a vieni da me!!!!!!!!”. E ancora: “Sei forte…Daniele…sono felice che Caterina…ti abbia invitato …spero che ti invitano in tante trasmissioni …sei fenomenale”.