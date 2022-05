Caso Depp-Heard, Kate Moss testimonia: potrebbe cambiare tutto

Johnny Depp, da Winona Ryder ad Amber Heard: tutte le donne che ha amato

Il processo che vede coinvolti Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard in una battaglia legale senza esclusione di colpi sta per concludersi e l’ultima, importante testimonianza fornita da Kate Moss potrebbe essere cruciale e pesare fortemente sull’esito finale. La top model negli anni Novanta è stata legata sentimentalmente al divo di Hollywood e la sua verità finalmente ha trovato voce: Johnny Depp l’ha davvero spinta giù dalle scale come insinuato da Amber Heard?

Caso Depp-Heard, la testimonianza di Kate Moss

Il caso Depp-Heard è probabilmente uno dei processi mediatici più coinvolgenti di sempre. E non potrebbe essere altrimenti vista la celebrità dei protagonisti: Johnny Depp è uno dei divi di Hollywood più amati di sempre e lei, Amber Heard, si è scagliata contro l’ex marito con accuse pesantissime di violenza domestica. Da questo è scaturita dapprima la citazione in giudizio dell’attore, che ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari per il grave danno di immagine e di carriera, poi la risposta della Heard che ha rilanciato chiedendone il doppio.

Cosa c’entra in tutto questo Kate Moss? È stata la stessa Amber Heard a nominarla in una delle sue deposizioni, affermando che temeva che l’attore potesse scagliarsi contro la sorella Whitney Henriquez proprio come aveva fatto con la top model ai tempi del fidanzamento, spingendola giù dalle scale. La testimonianza di Kate Moss potrebbe rivelarsi, quindi, fondamentale nell’ambito del processo Depp-Heard.

Intervenuta in video dal Gloucestershire, in Inghilterra, la top model ha preso le difese dell’attore: “Non mi ha mai spinto, preso a calci o gettato giù per le scale – ha affermato – (…) [Durante una vacanza in Giamaica, ndr] Stavamo lasciando la stanza e Johnny l’aveva già lasciata prima di me. C’era stato un temporale e quando ho lasciato la stanza sono scivolata giù per le scale. Mi sono fatta male alla schiena. E ho urlato perché non sapevo cosa mi fosse successo e stavo soffrendo. [Johnny Depp, ndr] È tornato di corsa per aiutarmi, mi ha portato nella mia stanza e ha chiamato un medico”.

Nessuna violenza domestica, dunque, ma un semplice incidente in cui l’attore, al contrario di quanto insinuato da Amber Heard, si è prodigato per aiutare la fidanzata in difficoltà.

Johnny Depp, le testimonianze delle altre ex

Kate Moss non è l’unica ex fidanzata dell’attore che ha testimoniato in aula per il caso Depp-Heard. Negli anni Novanta i due erano stati ribattezzati “la coppia più chic e drogata di Los Angeles” e la loro vita di eccessi avrebbe potuto spingere l’opinione pubblica, in effetti, a credere alle parole di Amber Heard. Ma la top model ha smentito tutto, dichiarandosi ancora una volta a favore di Johnny Depp, con il quale è rimasta in buoni rapporti.

L’unica che ha deciso di testimoniare contro il divo di Hollywood è l’attrice Ellen Barkin, con la quale ha avuto una breve relazione poco prima che si mettesse con Kate Moss. Allora (era il 1994) l’attore non volle mai ufficializzare la cosa e questo non è mai andato giù alla Barkin. Al processo è stata piuttosto dura nei suoi riguardi, parlandone come di un uomo estremamente geloso e “sempre fatto di marjuana o alcol”.

Ben diverso l’atteggiamento di Winona Ryder, storica ex di Johnny Depp. Parlando con Time Magazine e senza mai fare riferimento alla Heard, l’attrice ha speso splendide parole nei confronti dell’attore, definendolo un uomo premuroso e affettuoso: “Non voglio accusare nessuno di dire bugie, ma io conosco Johnny come un uomo amorevole, non è mai stato violento o offensivo con me e non l’ho mai visto esserlo con nessun altro”.