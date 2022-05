Caso Depp-Heard, Kate Moss sul banco dei testimoni per l’ex fidanzato attore

Caso Depp-Heard, dentro l’attico dei litigi: gli interni incredibili

Ha occupato le pagine dei giornali, i social, internet: stiamo parlando del caso Johnny Depp – Amber Heard che vede gli ex coniugi e attori in tribunale. Ora il processo sta volgendo verso le battute finali, ma è prevista una testimonianza molto importante: quella di Kate Moss. La top model, infatti, legata all’attore negli anni Novanta salirà sul banco dei testimoni.

Caso Depp-Heard, la deposizione di Kate Moss

Il caso Depp-Heard sta volgendo verso le fasi conclusive. Il processo è nato in seguito a un articolo del 2018, quando Amber Heard ha scritto un editoriale sul Washington Post. L’attrice, nel testo del 2018, aveva raccontato di essere stata vittima di violenza domestica. Questo, secondo l’attore che nell’articolo non è stato nominato, gli avrebbe creato un danno di immagine e di carriera. Che l’ha portato a citarla in giudizio e a chiedere un risarcimento di 50 milioni. Dal canto suo l’attrice ha risposto contro citandolo e chiedendo 100 milioni. Insomma una situazione complessa, dalla quale il matrimonio tra i due attori viene fuori come un periodo pieno di dolore.

E ora a quanto pare sarà Kate Moss a deporre in favore di Johnny Depp, questo è possibile perché è stata proprio Amber Heard a tirare in ballo la modella. Per capire come facciamo un passo indietro.

L’attrice, nel corso del processo, ha giustificato un’aggressione all’ex marito spiegando che temeva che l’attore di I Pirati dei Caraibi potesse spingere la sorella Whitney Henriquez giù dalle scale come aveva sentito che aveva fatto con Kate Moss all’epoca della loro relazione. Un fatto che era già stato bollato come falso, nel processo al Sun del 2020.

Ora, secondo quanto riportato da People, Kate Moss sarà chiamata a testimoniare. Lo dovrebbe fare in video conferenza nella giornata di mercoledì 25 maggio.

Johnny Depp, le sue ex al processo

Ma Kate Moss non è stata l’unica ex dell’attore chiamata a testimoniare al processo. Nei giorni scorsi c’è stata anche la testimonianza di Ellen Barkin rilasciata in un video del 2019 presentato in aula. Dalle parole dell’attrice Depp viene descritto come un uomo geloso, che era “sempre fatto di marjuana o alcol”. Ora, quindi, sarà la volta di un’altra ex famosa: la top model Kate Moss, con la quale l’attore ha avuto una storia nel corso degli anni Novanta, e che dovrebe testimoniare a suo favore.

Johnny Depp e Amber Heard, le reazioni dei social

Il processo tra i due attori tiene banco suoi social, in particolare su TikTok dove vengono pubblicati molti stralci dei vari interventi. E non mancano gli schieramenti, infatti ci sono fazioni ben distinte che appoggiano uno o l’altro e che si riconoscono in base agli hashtag.

Un processo difficile, che li ha visti entrambi esporsi tantissimo, raccontando momenti molto privati, liti accese e dolore. Entrambi hanno svelato risvolti e dettagli dai quali emerge un rapporto fatto di aggressioni, ripicche e accuse pesantissime.

Ora sta volgendo verso il termine, con le ultime testimonianze e poi la decisione della corte che dovrebbe mettere un punto a una vicenda piena di dolore.