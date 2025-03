I due eredi della compianta Raffaella Carrà sembra abbiano deciso una strategia per la casa lasciata dalla diva della televisione italiana e non solo: il suo sogno sarà smantellato

Fonte: IPA Raffaella Carrà

Raffaella Carrà è morta nel 2021, lasciando un vuoto enorme in tutti i suoi fan sparsi nel mondo. Basti pensare a quanto i fan in lingua spagnola l’abbiano ricordata e omaggiata per comprendere il suo peso.

Ai suoi eredi ha lasciato un cospicuo patrimonio, il che comprende anche una splendida casa a Roma Nord, nel quartiere Vigna Clara. Rapidamente è stata messa in vendita ma ora qualcosa è cambiato.

Cos’è successo alla casa di Raffaella Carrà

Sono ormai trascorsi più di due anni dalla messa in vendita della casa di Raffaella Carrà. Una delle varie proprietà trasferite ai suoi eredi, che in questo lasso di tempo non sono riusciti a concludere la vendita.

Nessun acquirente disposto all’acquisto, dunque. Un problema per Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello di Raffaella Carrà, Renzo. Poco dopo la morte dell’amata zia, i due avevano deciso di mettere sul mercato l’immobile di quasi 400 metri quadrati. La richiesta economica deve però aver spaventato potenziali figure interessate: 2.100.000 euro.

Una cifra ribassata dopo aver constato la mancanza di offerte. Anche questa mossa, però, non ha dato i suoi frutti. A distanza di alcuni anni, la casa non risulta più in vendita. Non sono note però le ragioni, anche se circolano alcune ipotesi.

Perché la casa non è stata venduta

Al netto dell’enorme fama di Raffaella Carrà, la sua casa romana non risulta allettante per il mercato. Una dimora splendida che però vanta un costo particolarmente elevato. Stando a quanto si dice, inoltre, a non convincere potenziali acquirenti sarebbe anche il suo stile, decisamente particolare.

Gli interni parrebbero ricchi di colori molto vivi e mobili vintage. Insomma, uno stile che appassiona alcuni e fa strabuzzare gli occhi ad altri. Senza vie di mezzo. In merito aveva detto la sua Giancarlo Magalli, suo grande amico: “Quella casa è un treno, per questo non si riesce a vendere. Quattro appartamenti tutti in fila. È come abitare su un Frecciarossa”.

Una casa che era specchio fedele dell’eclettica personalità della sua proprietaria, dunque. Occupa l’intero piano di un palazzo in via Nemea, vanta tre accessi indipendenti, nove camere da letto, altrettanti bagni, un ampio terrazzo ricco di piante e una palestra privata.

Il tutto immerso in un complesso con piscina e campi da tennis. L’arredamento datato e particolare, insieme con la conformazione strutturale, spaventano però gli acquirenti.

Il futuro della casa della Carrà

Dinanzi a questo ostacolo che pare insormontabile, gli eredi di Raffaella Carrà sembrano intenzionati a investire tempo e soldi. Potrebbe essere avviata una ristrutturazione, al fine di ricreare i 4 appartamenti originali. Soluzioni più piccole e canoniche, proposte con uno stile moderno, così da facilitare la vendita.