Chi è Carla Morrison e perché la sua canzone Disfruto è diventata virale

Tutto quello che non sai su Carla Morrison, la voce messicana che con Disfruto ha conquistato l’Italia. E dietro quelle parole d’amore c’è un retroscena inatteso

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Getty Images Carla Morrison

Eravamo in pochi a conoscerla, ora per fortuna Carla Morrison è arrivata anche al grande pubblico italiano. E lo ha fatto nel modo più imprevedibile: grazie a una canzone pubblicata più di dieci anni fa, riportata improvvisamente al centro dell’attenzione da X Factor Italia e poi esplosa sui social.

Il brano è Disfruto, una delicata dichiarazione d’amore che nelle ultime settimane è diventata una presenza costante su TikTok. E prontamente ha conquistato le classifiche dello streaming.

A innescare tutto è stata Alice Fregoso, che sul palco del talent di Sky ha scelto proprio il brano della cantautrice messicana. Una performance capace di riaccendere l’interesse per il brano e di generare un effetto a catena. Il video dell’esibizione ha superato gli 11 milioni di visualizzazioni e Disfruto è entrata nella top ten di Spotify Italia, raggiungendo anche le prime posizioni su Apple Music, YouTube e Shazam.

Chi è la cantante Carla Morrison

Il successo italiano è arrivato quasi all’improvviso ma Carla Morrison non è certo un’esordiente. Il suo nome completo è Carla Patricia Morrison Flores ed è nata il 19 luglio 1986 a Tecate, nello Stato messicano della Bassa California. La passione per la musica l’ha portata ancora giovane a trasferirsi a Phoenix, in Arizona, dove ha studiato e ha cominciato a costruire la propria carriera.

Il debutto da solista è arrivato nel 2009 con l’EP Aprendiendo a Aprender. Tre anni più tardi ha pubblicato Déjenme Llorar, il disco che ha segnato la svolta e l’ha portata alla ribalta internazionale, ottenendo anche importanti riconoscimenti ai Latin Grammy.

Nel 2015 è arrivato Amor Supremo, altro passaggio fondamentale di un percorso costruito intorno a un pop alternativo intimo, nel quale amore, fragilità e vulnerabilità occupano un posto centrale. Nel corso della sua carriera non è mancata una collaborazione con Karol G.

La Morrison non ha mai nascosto neppure i momenti più difficili della propria vita, parlando pubblicamente di ansia, depressione e salute mentale. Negli ultimi anni ha scelto di rallentare proprio per proteggere il proprio equilibrio, rivendicando la necessità di essere Carla prima ancora che “Carla Morrison”.

Dopo oltre quindici anni trascorsi come artista indipendente, nel giugno 2026 ha inoltre firmato con 5020 Records, etichetta di Sony Music. Un nuovo capitolo mentre prepara altra musica, la cui pubblicazione è prevista per il 2027.

Perché Disfruto è diventata virale in Italia

È stata Disfruto ad aver fatto conoscere la voce di Carla Morrison a moltissimi italiani. Dopo l’esibizione a X Factor, il brano ha cominciato a circolare sempre più rapidamente su TikTok.

Il successo è arrivato anche sulle piattaforme musicali: al momento in cui scriviamo la canzone è salita fino al sesto posto tra i brani più ascoltati su Spotify in Italia, al quarto su Apple Music e al terzo su YouTube e Shazam.

Un risultato sorprendente soprattutto perché Disfruto non è una novità discografica costruita per inseguire un trend. La canzone appartiene a una fase precedente della carriera della cantautrice e ha trovato, molti anni dopo la pubblicazione, una seconda vita.

Un po’ come accaduto alla nostra Emma Marrone con la sua L’amore non mi basta: un singolo del 2013 ora più attuale che mai.

Il fenomeno racconta uno dei meccanismi più imprevedibili della musica contemporanea: può bastare una performance televisiva, rilanciata milioni di volte sui social, per riportare una vecchia canzone nelle classifiche e presentarla a una generazione, o più banalmente a chi non l’aveva mai ascoltata.

Il vero significato di Disfruto e la sua storia

A spiegare il successo di Disfruto è però soprattutto la sua apparente semplicità. Il titolo significa “ne traggo piacere”, o più semplicemente “mi piace” e la canzone racconta la felicità dei piccoli gesti vissuti accanto alla persona amata: accarezzarla, farla sorridere, custodirne i segreti, prendersi cura dei suoi momenti.

È una dichiarazione d’amore totale, nella quale compare anche il desiderio di invecchiare insieme. La Morrison racconta una relazione costruita sulla complicità, sulla fiducia e sulla volontà di condividere la quotidianità, trasformando sentimenti molto complessi in parole semplici.

Dietro tanta dolcezza, però, si nasconde una storia più malinconica. Carla ha raccontato in diverse occasioni di aver dedicato Disfruto a un suo ex compagno, un uomo con il quale immaginava di sposarsi e condividere il resto della vita. Insomma, come spesso accade agli artisti, la composizione è nata durante un momento difficile, diventando un modo per mettere in musica ciò che provava.

Forse è anche per questo che, a distanza di tanti anni, continua a funzionare. Non racconta un amore perfetto, ma la sensazione di voler trattenere qualcosa che si sente profondamente, con tutta la vulnerabilità che ne deriva.

Prima X Factor, poi TikTok hanno fatto il resto. E quella voce che fino a poche settimane fa in Italia conoscevano soprattutto gli appassionati di musica latinoamericana ora accompagna milioni di video e ascolti. Meritatamente.