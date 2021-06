Canale5, stop a U&D e Pomeriggio5: come cambia la programmazione

editato in: da

La programmazione di Canale5 cambia con lo stop di Pomeriggio Cinque e Uomini e Donne. Il palinsesto in vista dell’arrivo dell’estate i modifica con nuove trasmissioni e appuntamenti. Sia la trasmissione di Maria De Filippi che quella di Barbara D’Urso hanno chiuso i battenti per la pausa estiva, salutando il pubblico. Al loro posto arriveranno nuove soap turche e film.

Da giugno infatti Canale5 punta sul romanticismo. Dopo Beautiful e Una Vita, andranno in onda due serie tv turche molto attese. Alle 14.45, nel consueto orario dedicato a Uomini e Donne, ci sarà spazio per Mr Wrong – Lezioni d’amore con Can Yaman. Al centro delle vicende il ristoratore e playboy Özgür Atasoy, che non crede nell’amore, ed Ezgi Inal che continua a sognare anche se ha subito il tradimento del suo fidanzato. Can Yaman e Özge Gürel tornano insieme dopo il successo ddi Cherry Season con una fiction che promette già di essere un grande successo.

Alle 15:30 invece andrà in onda Love is in the air, una nuovissima soap turca che racconta come l’odio possa trasformarsi in amore. Protagonisti Serkan Bolat e Eda Yıldız, interpretati dagli attori Kerem Bürsin e Hande Erçel. Alle 16:30 ci sarà una fascia dedicata agli aggiornamenti che arrivano dall’Isola dei famosi 2021, subito dopo andrà in onda un film romantico.

Mentre la programmazione estiva cambia, le signore della tv si preparano alla prossima stagione televisiva. Maria De Filippi è attualmente impegnata nella realizzazione di Temptation Island che con molta probabilità avrà due edizioni – una a settembre e una a giugno -, inoltre torneranno Tu Sì Que Vales, Amici e C’è Posta Per Te. Barbara D’Urso invece ha dato appuntamento ai telespettatori per settembre con Pomeriggio Cinque. Restano invece un’incognita Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

“Amici e amiche è arrivato il momento. Siamo a fine maggio e come l’anno scorso Pomeriggio Cinque prende una pausa estiva – ha detto la conduttrice -. Ritorniamo ovviamente i primi giorni di settembre e come ogni anno io vi saluto con tutti coloro che lavorano insieme a me, giornalisti, redattori, la regia, tutti. Ciao ragazzi, grazie. Siete fondamentali, vi amo. Torniamo come sempre fortissimi e unitissimi a Pomeriggio Cinque i primi di settembre. Ringrazio tutti per l’amore che ci avete dimostrato. Ricordatevi che il mio cuore è prima dei miei due figli e subito dopo, per tutta la vita, vostro. Non dimenticatelo mai”.