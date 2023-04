Bufera Mediaset, Mara Venier denuncia dopo gli insulti social

Fonte: IPA Mara Venier, dopo gli insulti social è andata dai Carabinieri

Non si placa la bufera scatenata dagli insulti social arrivati tramite un tweet partito dell’account ufficiale di Qui Mediaset durante l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier, infatti, attraverso alcune storie Instagram ha rivelato di essersi recata dai Carabinieri dove, si suppone, abbia sporto denuncia. La conduttrice quindi è intenzionata a non lasciare cadere la questione e ad andare a fondo di quanto accaduto.

Mara Venier, perché è andata dai Carabiniei

Tutto è iniziato durante l’ultima puntata di Domenica In, quando è andato in onda il videomessaggio di Barbara D’Urso per Gabriella Labate e per la padrona di casa, Mara Venier. Un bel momento di televisione, che mostrava tra tre donne dello spettacolo: “Mara, mi mancano anche le serate io e te con i calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso”, erano alcune delle parole della conduttrice di Pomeriggio 5.

Tante le reazioni sui social, ma un commento di Qui Mediaset a un tweet ha scatenato il putiferio: “Che cosa antipatica. T**** mi pare azzeccato. Silvy”, si leggeva prima che il cinguettio fosse prontamente cancellato.

Mediaset non ha lasciato cadere il fatto e ha preso posizione chiedendo scusa, mentre la conduttrice – dal canto suo – ha espresso la sua opinione. Inizialmente ha definito il cinguettio “Molto brutto”, poi in una storia Instagram ha scritto: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti coj###… Salutame a Silvy”, parole accompagnate da alcune emoji che ridono.

Ma non si è limitata a questo ed è passata ai fatti. E così, sempre attraverso le storie su Instagram, ha mostrato una caserma dei Carabinieri scrivendo: “Aspettando… scuse anche private…!”. Se si scorre la si può vedere anche in una foto di gruppo insieme ai militari con scritto “grazie” e un chiaro riferimento a quanto accaduto: “Salutame a Silvy!!!”.

Mara Venier ha deciso di agire e di mostrare con chiarezza il suo disappunto in merito a quanto accaduto su Twitter una settimana fa. Barbara D’Urso invece, dal canto suo, non ha commentato la faccenda.

Insulti social, la posizione di Mediaset

Ma perché è comparso il tweet incriminato sui social? Mediaset ha cercato di spiegare quanto avvenuto e ha chiesto scusa.

Subito il commento con gli insulti è stato rimosso ed è stato scritto: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”. L’account, poi, è stato sospeso.

È stato riattivato il giorno successivo con tanto di comunicato ufficiale: “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account Qui Mediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente”.

Inoltre sono state rivolte delle scuse ai diretti interessati e agli utenti di Twitter: “Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

Parole che, evidentemente, non sono bastate. Infatti, come precedentemente ricostruito, Mara Venier aveva commentato in maniera colorita. Ora l’ultimo gesto, quello di presentarsi ai Carabinieri. E ciò che vuole lo ha espresso con chiarezza: “Aspettando… Scuse anche private…!”.