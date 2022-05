Britney Spears su Instagram: “Abbiamo perso il nostro bambino”

Britney Spears compie 40 anni: i suoi outfit iconici dal 2000 ad oggi

Una brutta notizia per Britney Spears e il suo compagno Sam Asghari che hanno deciso di condividere via social il momento delicato che stanno vivendo. La gravidanza della popstar, purtroppo, si è interrotta a pochi mesi e per la coppia è arrivato il momento di affrontare un’altra difficoltà dopo le varie intemperie degli ultimi anni.

Britney Spears ha perso il bambino: l’annuncio

Nella notte del 15 maggio, Britney Spears ha scelto il suo profilo Instagram per pubblicare un post e annunciare una notizia che purtroppo non ha niente di positivo. Dopo il periodo felice per la gravidanza che li avrebbe resi presto genitori, la coppia formata dalla popstar e da Sam Asghari deve fare i conti con una perdita inaspettata e dolorosa. “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare ad annunciarlo, ma eravamo davvero entusiasti di condividere questa splendida notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di allargare la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile”, così ha scritto Britney Spears sul suo profilo Instagram, firmando il commovente post da parte sua e da parte del suo compagno Sam.

Da subito i commenti di vicinanza sono stati tantissimi, a maggior ragione perché Britney è amata non solo come artista, ma anche dal punto di vista personale. La sua situazione privata e complicata, i tanti e gravi problemi avuti, hanno sempre fatto in modo che le persone stessero dalla sua parte e sviluppassero nel tempo un bene sincero verso di lei.

Britney Spears, un nuovo capitolo doloroso

Proprio nel momento in cui sembrava che finalmente Britney Spears potesse tornare a respirare tranquillità, nel pieno della sua libertà che probabilmente non aveva mai realmente provato prima, di nuovo una brutta notizia si è poggiata su di lei.

Anni di battaglie per riscattarsi dalla custodia paterna, grazie all’aiuto dei media e dei fan che per moltissimo tempo non si sono mai arresi e hanno cercato di liberare la loro artista da un presente e un destino infelice; l’amata Britney è stata per lunghissimi anni al centro di interesse pubblico a causa della sua situazione personale e famigliare, ma nell’ultimo periodo sta cercando di riappropriarsi di se stessa e della sua vita.

Aveva annunciato da poco la sua gravidanza, ma aveva anche manifestato le sue paure: “Con un bambino in arrivo stamattina il mio pensiero era ‘Ho così paura di fare un errore… Sarò abbastanza premurosa? Sarò abbastanza istintiva?”, così aveva scritto Britney in un lungo post su Instagram. Timori e dubbi, legati anche al trauma della stampa che l’aveva distrutta durante la sua prima gravidanza; proprio per questo, l’idea di un podcast sulla maternità. Non sappiamo se ora manterrà la stessa idea, dal momento in cui la sua terza volta non è andata come avrebbe sperato, ma sicuramente Britney è una persona che avrebbe molto da dire.