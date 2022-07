Brad Pitt a Roma come Angelina Jolie: le indiscrezioni sul viaggio comune

Le trasformazioni di Shiloh, oggi bella come mamma Angelina

Da un po’ di tempo ormai Angelina Jolie è a Roma ed è stata anche la guest star al concerto dei Maneskin al Circo Massimo in compagnia di sua figlia Shiloh; nelle ultime ore, però, anche l’ex marito è stato avvistato in aeroporto: Brad Pitt, con tracolla e chitarra in spalla, è approdato nella Capitale, e sono giunte le prime indiscrezioni sul viaggio comune in Italia.

Brad Pitt: perché anche lui è a Roma come Angelina

Angelina Jolie è in Italia da diversi giorni per girare il film tratto dal romanzo dello scrittore Alessandro Baricco, Senza Sangue, e l’attrice ha stupito i vari passanti in giro per le strade della Capitale che l’hanno avvistata a sorpresa durante una sessione di shopping insieme alle figlie Shiloh, Vivienne e Zahara.

Successivamente la presenza al concerto dei Maneskin al Circo Massimo, di cui è stata senza dubbio la protagonista indiscussa insieme alla meravigliosa Shiloh. Una serata fatta di sguardi complici, sorrisi e musica, e con la loro presenza hanno lasciato interdette tutte le persone che di certo non si aspettavano di trovare Angelina Jolie a pochi passi da loro durante un concerto in Italia.

Eppure è così: l’attrice è a Roma, ma sembrerebbe non essere l’unica. Secondo gli ultimi avvistamenti, anche l’ex marito Brad Pitt sarebbe arrivato all’aeroporto di Fiumicino con una tracolla e una chitarra in spalla. A differenza di Angelina Jolie, che è in Italia per motivi lavorativi, non si conosce il motivo preciso di questo viaggio che ha visto protagonista l’attore, nonostante c’è già chi spera in un riavvicinamento tra i due.

Stando alle indiscrezioni di una fonte riportate da Holliwood Lyfe, Brad Pitt si sarebbe recato a Roma in occasione del compleanno dei due gemelli Knox e Vivienne, che compiono 14 anni. Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni, Angelina (molto impegnata con le riprese di Senza Sangue)sarebbe sollevata dal fatto che l’ex marito sia volato a Roma per vedere i ragazzi.

Brad Pitt, periodo difficile per l’attore

Se quanto riportato dalle indiscrezioni fosse vero, Brad Pitt sarebbe pronto per passare un po’ di tempo con i suoi figli; nel frattempo, però, l’attore deve fare i conti con un periodo decisamente difficile.

La situazione travagliata a causa del divorzio da Angelina Jolie, fatto di battaglie che sembrano non avere fine, ormai è conosciuta a tutti. I due ex non trovano pace e ogni scusa sembra essere buona per farsi la guerra tra accuse e ripicche. Questo, però, non è l’unico motivo che preoccupa l’attore: nell’ultimo periodo, infatti, Pitt è tornato a parlare di un problema che gli rende la vita complicata. Attraverso un’intervista rilasciata a GQ, infatti, l’attore ha spiegato nel dettaglio come sia convivere con la Prosopagnosia, un disturbo neurologico che non gli permette di riconoscere i volti delle persone, nemmeno quelli degli amici e della sua famiglia.

“Nessuno mi crede! Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre”, ha raccontato Brad Pitt nell’intervista a GQ, confessando un reale problema che ha effetti negativi sulla sua vita e sul rapporto con le altre persone.