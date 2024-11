Brad Pitt, “i suoi genitori non vedono i nipoti da otto anni”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Brad Pitt

Il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie continua a far discutere. Mentre i due divi si danno battaglia in tribunale, a fare le spese della situazione piuttosto tesa sarebbero (anche) i genitori dell’attore. Stando ad alcune indiscrezioni, Jane e Bill Pitt non avrebbero la possibilità di vedere gli adorati nipotini da ben otto anni, e sarebbero “estremamente addolorati”.

Brad Pitt, i suoi genitori non vedono più i nipoti

Nonostante siano trascorsi otto anni dalla separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie, l’addio tra i due divi continua a mietere vittime. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, infatti, i genitori dell’attore Jane (84 anni) e Bill Pitt (83 anni) non avrebbero più la possibilità di vedere gli adorati nipoti, ai quali erano molto legati: “Prima del divorzio erano parte integrante della vita dei bambini e passavano molto tempo con loro. E’ straziante vedere che le cose siano cambiate. Un conto è per i bambini non vedere più loro padre, e un altro sono i nonni. Hanno più di 80 anni ed è molto triste pensare che potrebbero non avere più tempo a disposizone per incontrarli” ha rivalto un insider al tablod.

Da ben otto anni, quindi, Jane e Bill non hanno la possibilità di riabbracciare i nipoti, nonostante i rapporti con Angelina Jolie siano sempre stati molto distesi: “Siamo molto orgogliosi di Angie. Questo significa molto per la nostra famiglia, in particolare per i nostri nipoti. La amiamo teneramente” avevano dichiarato i due in un’occasione. L’attrice, dal canto suo, aveva sempre ricambiato i complimenti: “Quando li incontrai per la prima volta avevo con me due bambini adottati in Paesi molto lontani e non ero sicura di come l’avrebbero presa. Ma sono stati adorabili”. Tuttavia, la stima reciproca non sarebbe bastata a risolvere la delicata questione, in cui peserebbe la cattiva condotta familiare di Brad.

Il divorzio di Brad e Angelina e le posizioni dei figli

Mentre la battaglia legale per il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie continua a consumarsi in tribunale, i rapporti del divo con i figli sono molto deteriorati. Ben quattro su sei hanno scelto di fare a meno del cognome paterno: si tratta di Zahara (19), Shiloh (18), Vivenne (16) e Maddox (22). Quest’ultimo, inoltre, ha parlato in più occasioni della condotta aggressiva di Pitt: “Per anni tutti hanno pensato che la nostra famiglia fosse la più bella del mondo, ma la verità è che mio padre Brad Pitt in casa era violento, beveva troppo, mi offendeva e mi picchiava”.

Anche Pax, vittima di un drammatico incidente la scorsa estate, ha scelto di non avere più rapporti con suo padre: “Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi ma un giorno la verità verrà alla luce. Quindi, Buona festa del papà, fottuto essere umano orribile” aveva scritto in un post sui social nel 2020. A queste accuse, Brad non ha mai riposto, preferendo trincerarsi dietro un assordante silenzio.