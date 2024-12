Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo insieme: film dalla cifra da capogiro. Le indiscrezioni

Fonte: IPA Brad Pitt e Angelina Jolie

A quasi 20 anni di distanza da Mr & Mrs Smith, Brad Pitt e Angelina Jolie potrebbero tornare a recitare insieme. Nonostante i due divi siano coinvolti in una battaglia legale senza esclusione di colpi per finalizzare il divorzio, i Brangelina potrebbero seppellire l’ascia di guerra per un nuovo progetto sul grande schermo. Pare infatti che un produttore abbia offerto all’ex coppia più bella di Hollywood una cifra clamorosa, oltre 60 milioni di dollari, per un nuovo film.

Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo insieme al cinema?

Brad Pitt e Angelina Jolie non sono più una coppia da quasi 10 anni, ma in molti continuano a sognare di rivederli insieme. Almeno sul grande schermo. A farsi portavoce del desiderio degli irriducibili sostenitori dei Brangelina, è stato il produttore Danny Rossner, che vorrebbe offrire ai due attori ben 60 milioni di dollari (circa 56 milioni di euro) per un nuovo film. La pellicola sarebbe ambientata all’Hotel Martinez di Cannes durante la Seconda Guerra Mondiale: Brad dovrebbe vestire i panni del proprietario della struttura, mentre Angelina dovrebbe essere la sua amante e musa Emma Digard.

“C’è una scena d’amore molto passionale. Non volgare, ma nel copione ce ne sono diverse, perché Martinez aveva sia una moglie che un’amante” ha spiegato il produttore, che ha già calcolato le spese e il cachet dei divi: “Credo che attualmente Pitt guadagni tra i 20 e i 25 milioni di dollari a film, mentre Angelina si assesta intorno ai 15”. Insomma, il problema economico non dovrebbe sussistere, ma per quanto il budget a disposizione sia molto alto, pare piuttosto difficile una riconciliazione tra le star.

Brad e Angelina, il gelo dopo l’amore

Da quando hanno ufficializzato la richiesta per il divorzio nel lontano 2015, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno evitato ogni possibile incontro al di fuori delle aule del tribunale. La battaglia legale tra i due, complice la vendita del vigneto di Château Miraval, è ancora molto accesa, e quasi tutti i figli della coppia sembrano parteggiare per la mamma, avendo scelto di fare a meno del cognome paterno.

Proprio negli scorsi mesi, anche gli avvocati di Angelina Jolie avevano condiviso nuovi dettagli sulla condotta violenta del divo di Vento di passioni: “Mentre la storia degli abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie è iniziata ben prima del viaggio aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui lui è stato violento anche con i bambini”. Fu proprio questo episodio, infatti, a spingere la diva a chiedere la separazione dal marito.

I rapporti sarebbero ancora oggi molto tesi, tanto che anche alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia gli organizzatori hanno fatto di tutto per evitare che Brad ed Angelina potessero anche solo brevemente incontrarsi: “Angelina sarà con noi il primo giorno, Giovedì 29 agosto, e andrà via subito dopo con il regista Pablo Larrain per prendere parte al Telluride Film Festival in Colorado. Invece Brad arriverà a Venezia Sabato. Non c’è alcuna possibilità che si incrocino al Lido” spiegò Alberto Barbera alimentando il gossip. Difficile quindi, alla luce dei recenti risvolti, immaginare una tregua anche solo “cinematografica”.