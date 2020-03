Bianca Guaccero, svelato il futuro in Rai: cambiamenti per Detto Fatto

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero resta in Rai e Detto Fatto subisce nuovi cambiamenti. Dopo i gossip delle scorse settimane, sembra ormai sicuro il futuro della conduttrice e della trasmissione di Rai Due. Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la conduttrice sarebbe stata riconfermata dall’azienda di viale Mazzini.

Bianca sarà al timone della prossima stagione del factual show che però subirà qualche cambiamento. La Rai avrebbe deciso, dopo il calo d’ascolti e le difficoltà registrate all’inizio della nuova edizione, di evitare lo scontro con Vieni da Me e Uomini e Donne. Detto Fatto dunque potrebbe subire, a partire da settembre, uno spostamento che gli consentirà di non competere con il programma di Caterina Balivo e con quello di Maria De Filippi.

La presenza di Bianca Guaccero non sarebbe stata messa in dubbio e la presentatrice sarebbe pronta ad affrontare la nuova avventura, forte di una squadra ben collaudata, costruita dopo l’addio di Giovanni Ciacci e di Caterina Balivo. Attualmente Detto Fatto è stato sospeso per due settimane, seguendo il destino di altre trasmissioni, come La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi e Vieni da Me.

I dirigenti Rai infatti hanno scelto di dare maggiore spazio all’informazione, allungando così i tempi di messa in onda di programmi come La vita in diretta, condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, e Storie Italiane di Eleonora Daniele. Bianca Guaccero a saputo, un passo alla volta, conquistare il favore del pubblico. Lo dimostra l’affetto ricevuto su Instagram nei giorni della sua assenza nello show, prima a causa delle prove di Una storia da cantare, poi per via di una gastroenterite che l’ha debilitata.

Dal canto suo la presentatrice non ha mai perso la pazienza di fronte ai gossip sulla sua vita privata e alle indiscrezioni riguardo una sospensione di Detto Fatto. E il tempo l’ha premiata, con una riconferma e l’inizio di Casa Detto Fatto, lo show in onda il sabato mattina.