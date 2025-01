Fonte: IPA Bianca Guaccero

Bianca Guaccero sta vivendo un periodo particolarmente fortunato della sua vita, sia a livello sentimentale che lavorativo. La conduttrice televisiva, infatti, ha trionfato nell’edizione 2024 di Ballando con le stelle in coppia con il suo insegnante di ballo Giovanni Pernice, diventato anche suo compagno nella vita. Infatti i due protagonisti del dancing show sembrano molto innamorati e hanno già fatto dei piani per un futuro comune, tanto è vero che presto il coach di ballo dovrebbe trasferirsi da Londra a Roma per vivere nella stessa città della fidanzata.

In attesa di ricongiungersi con il suo partner, Bianca Guaccero sta portando avanti dei nuovi impegni lavorativi, visto che ben presto sarà protagonista di un nuovo show televisivo, Dalla strada al palco, che andrà in onda su Rai Uno. Alla conferenza stampa di presentazione del programma tv, Bianca Guaccero ha raccontato come vede la televisione di oggi.

Bianca Guaccero, la tv di oggi

Bianca Guaccero sarà alla conduzione di Dalla strada al palco in coppia con Nek e, in giro per l’Italia, i due decreteranno il migliore artista di strada nazionale. La conduttrice televisiva ha svelato di essere molto felice di ciò che le sta accadendo a livello lavorativo: “È un momento bellissimo che vorrei non finisse mai più! La vittoria a Ballando con le stelle è stata una grossa soddisfazione al termine di un percorso che per me è stato importante. Adesso arriva una nuova avventura e non potevo essere più felice che affiancare Nek”.

La presentatrice è anche contenta del fatto che il suo programma tv andrà in onda in prima serata su Rai Uno: “L’approdo alla prima serata di Rai1 non è solo un upgrade per il programma ma anche per me”. Bianca Guaccero ha svelato, inoltre, gli obiettivi che si è prefissata per la sua partecipazione al programma televisivo: “Me ne sono dati due: anzitutto raccontare la purezza dell’arte fine a se stessa che è esattamente ciò che mi ha convinto a salire sul carrozzone. Poi far ballare Nek. Così come spero di poterlo affiancare nel canto”.

In modo molto schietto, la conduttrice televisiva ha anche svelato cosa non apprezza della tv italiana di adesso, come riportato da Il Messaggero: “Sicuramente il fatto che oggi non si possa di fatto più dire nulla. C’è sempre la paura di sbagliare qualcosa. Non ci si sente liberi neppure a fare dell’ironia. Penso in particolare a chi fa il comico. Mi sembra che a volte ci sia una gogna un po’ esagerata su tutto”.

Bianca Guaccero, il ritorno a Sanremo

La conduttrice televisiva sarà anche al timone del Prima Festival, ritornando così all’Ariston dopo molto tempo. Bianca Guaccero ha raccontato le emozioni che prova prima di questo suo ritorno alla kermesse canora più importante d’Italia: “Speravo proprio di tornare! Ci sono voluti 17 anni, però torno! Sicuramente con una consapevolezza diversa rispetto ad allora, con ancora più gratitudine, perché oggi mi rendo veramente conto. L’incoscienza aiuta. La consapevolezza fa capire quanto si è privilegiati e fortunati. E questa per me, come essere qui a Dalla strada al palco, è una ulteriore promozione”.