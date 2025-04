Ben Affleck dopo JLo: il suo nuovo interesse è una ex di Brad Pitt

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

È ufficiale: Ben Affleck è di nuovo sulla piazza. Dopo la rottura – sobria ma definitiva – con JLo, l’attore premio Oscar sembrerebbe aver riacceso il radar sentimentale. E secondo fonti vicine all’attore, il suo nuovo interesse avrebbe tutte le carte in regola per risvegliare la fantasia hollywoodiana: è carismatica, pluripremiata e anche lei reduce da un matrimonio che ha fatto storia.

Ben Affleck e la fascinazione per Angelina Jolie

Tra Ben Affleck e Angelina Jolie non ci sono stati, almeno finora, flirt pubblici o dichiarazioni plateali. Ma chi segue le dinamiche stellari di Hollywood lo sa: spesso è nei dettagli che si nascondono le grandi storie. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ben avrebbe confessato ad amici fidati di avere “da sempre una cotta per Angelina”.

E non si tratterebbe di una semplice infatuazione estetica. L’attore avrebbe espresso ammirazione per la carriera della Jolie, definendola “intelligente” e “molto affascinante”. Ciò che lo colpisce, secondo le fonti, è il modo in cui Angelina ha saputo navigare tra cinema, regia e impegno umanitario senza mai perdere la sua identità. Una qualità che – detto tra noi – affascina molte donne, ma non lascia indifferenti nemmeno gli uomini più navigati di Hollywood.

C’è anche un altro dettaglio che rende la possibile coppia quantomeno intrigante: Ben Affleck ha già frequentato una delle ex di Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, nei lontani anni Novanta. Una piccola coincidenza che aggiunge pepe a una storia ancora tutta da scrivere.

Tra paillettes, regie e figli da crescere: le affinità tra i due attori

Al di là del gossip, ciò che rende interessante il possibile legame tra Ben e Angelina è la loro sorprendente somiglianza sul piano personale e professionale. Entrambi attori premiati, entrambi registi rispettati (lui ha firmato Argo e The Town, lei Unbroken e First They Killed My Father), entrambi genitori devoti: Ben ha tre figli con l’ex moglie Jennifer Garner – Violet, Fin e Samuel – mentre Angelina ne ha ben sei con Brad – Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e i gemelli Knox e Vivienne.

In una Hollywood spesso più interessata all’apparenza che alla sostanza, Ben e Angelina sembrano aver mantenuto una certa autenticità, pur tra mille tempeste sentimentali e mediatiche. E questo, a detta delle fonti, sarebbe uno dei motivi per cui Affleck la trova tanto interessante: “Hanno molto in comune, potrebbero parlare per ore di cinema, regia e figli. Lui pensa che sarebbe bellissimo condividere una cena con lei”.

Non mancano, ovviamente, i precedenti pubblici. Già nel 2001 i due erano stati fotografati insieme al Vanity Fair Oscar Party: lei, splendida in un tailleur bianco senza camicia, lui con lo sguardo complice e l’orecchio teso a un sussurro. Poi, nel 2014, occhi negli occhi ai Hollywood Film Awards. Segnali, forse. O solo eleganza da red carpet? Il tempo lo dirà.

Nel frattempo, Affleck ha fatto notizia anche per la sua rinnovata vicinanza a Jennifer Garner, madre dei suoi tre figli. I due sono stati avvistati insieme alla festa di compleanno del piccolo Samuel, tra abbracci alla vita e sorrisi che hanno fatto drizzare le antenne ai più attenti. Tuttavia, fonti vicine alla famiglia hanno raccontato che l’attuale compagno di Garner, John Miller, avrebbe chiesto maggiore discrezione. E da quel momento, le apparizioni pubbliche sono diventate più rare.