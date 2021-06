Belen Rodriguez e la telefonata “fuori luogo” alla ex di Antonino

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

A pochissime settimane dall’arrivo della secondogenita di Belen Rodriguez, si accende il gossip che riguarda la showgirl e il suo compagno Antonino Spinalbese. Autrice delle dichiarazioni è Chiara, ex fidanzata di lui, che ha concesso una lunga intervista al settimanale Di Più, rivelando di una telefonata tra lei e Belen che le è piaciuta poco.

Chiara è stata fidanzata con Spinalbese per quattro anni, una storia che sembrava importante e affrontata con l’intenzione di mettere su famiglia insieme. Nonostante i presupposti la relazione tra i due si è però conclusa, a seguito di un lungo periodo vissuto a distanza per via di un’importante offerta di lavoro che ha portato Chiara a vivere a Taiwan.

Sebbene Chiara si fosse lasciata la love story alle spalle, nel momento in cui in Italia esplodevano le indiscrezioni che affiancavano il nome di Antonino a quello di Belen, la giovane ha dichiarato al magazine di essersi ritrovata sommersa dai messaggi: tra loro persino quelli di chi ancora non sapeva della loro rottura. Sull’onda dei sentimenti di quel periodo, Chiara aveva pubblicato un messaggio, che non è passato inosservato agli occhi di Antonino e Belen Rodriguez:

Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto che ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Era un modo per difendermi dalla bufera, come a dire ‘guardo avanti’. Mi ha telefonato Belen e mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi. Io ho trovato quella chiamata fuori luogo. Ho detto a Belen: ‘Scusami, se non vi sta bene qualcosa perché mi chiami tu e non il mio ex?’, a quel punto non ci siamo più sentiti.

Chiara ha spiegato così la delusione provata nell’essere stata contattata da Belen Rodriguez in quanto nuova compagna del suo ex, quando secondo lei sarebbe stato molto più adatto ricevere un messaggio da Antonino, se proprio c’era qualcosa da dire. Nonostante l’episodio, la ragazza si è detta contenta che Antonino sia riuscito in seguito a trovare l’amore e la felicità accanto a un’altra donna, per lei tutto ciò rappresenta un momento oramai superato. In più a breve l’ex hair stylist diventerà padre, segno che ad attenderlo c’è un brillante futuro pieno d’amore e che il passato è stato lasciato – serenamente – alle spalle.