Belen si commuove su Instagram: “Bello vivere in Italia”

Belen Rodriguez si lascia andare nelle Stories di Instagram e si commuove parlando ai fan. La showgirl argentina ha compiuto da poco 35 anni e il giorno del suo compleanno è stata l’occasione perfetta per confidarsi con chi la segue con affetto e dedizione.

La Rodriguez è apparsa nelle Stories in una versione inedita, struccata e in pigiama. Visibilmente commossa ha ringraziato tutti per gli auguri e si è lasciata andare a una riflessione sulla sua vita. Belen vive ormai da anni in Italia, per la precisione a Milano. Il nostro Paese le ha portato molta fortuna: qui ha raggiunto il successo, ma ha trovato anche l’amore, prima con Marco Borriello, poi con Fabrizio Corona e infine con Stefano De Martino da cui ha avuto il piccolo Santiago. La showgirl ama così tanto l’Italia che tutta la sua famiglia si è trasferita qui dall’Argentina.

“Mi sono svegliata sola soletta, con un po’ di malinconia – ha raccontato ai follower -. Ogni volta che faccio gli anni mi sveglio un po’ così, poi mi passa perché ci siete anche voi. Ricevo sempre un sacco di messaggi e di affetto e questo mi fa emozionare un sacco – ha aggiunto -. Mi date abbracci virtuali. Sono struccata, ma con il filtro che ho messo mi vergogno di meno. E poi chi se ne frega…”

La showgirl è apparsa commossa, con gli occhi lucidi. “È bello vivere in questo paese e avere il vostro amore – ha detto -. Ora stacco prima di iniziare a piangere, non mi piace piangere nelle Stories”.

Belen sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita, segnato da cambiamenti, ma anche da una grande felicità. La Rodriguez è tornata insieme dopo una lunga separazione e ora sogna di allargare la famiglia con un secondo figlio dopo il piccolo Santiago. Anche la carriera procede a gonfie vele con diverse conduzioni in coppia con De Martino e nuovi progetti.