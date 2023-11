Belen Rodriguez condivide spesso dei frammenti della sua vita privata sul suo account Instagram ufficiale. La conduttrice televisiva, infatti, posta di frequente delle storie e dei post sulle sue vacanze, sui momenti romantici passati con il suo fidanzato Elio Lorenzoni e sui suoi momenti teneri in famiglia. Anche di recente, la showgirl ha postato alcuni scatti seducenti da una vacanza in montagna, scatenando nuovamente le critiche degli haters. Belen Rodriguez, però, ha postato anche una citazione che sembra indirizzata all’ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez seduce con un nuovo scatto social

Belen Rodriguez ha così tanto carisma da riuscire a impressionare i suoi sostenitori anche solo con un post, condiviso sul suo account Instagram ufficiale. La showgirl, infatti, riceve sempre tantissimi commenti sotto i suoi contenuti digitali e, spesso, anche molte critiche. Di recente, la showgirl ha deciso di rispondere a uno di questi commenti, raccontando la sua nuova storia d'amore con l'imprenditore Elio Lorenzoni. La conduttrice televisiva ha svelato anche le tempistiche di questo fidanzamento, raccontando di stare col fidanzato da ben cinque mesi e facendo scattare la reazione dei più attenti, che hanno notato che all'epoca l'argentina si mostrava sui social ancora con l'ex marito Stefano De Martino

Belen Rodriguez, in ogni caso, non si cura dei commenti negativi e continua a mostrare il suo nuovo grande amore sui social. Anche di recente, la showgirl ha condiviso degli scatti da una romantica vacanza sulla neve. Nel primo scatto, la conduttrice televisiva si mostra senza veli in una vasca da bagno con sullo sfondo una distesa di neve. Lo scatto seducente, però, non ha convinto gli haters, che continuano ad attaccare la vip argentina per la sua nuova relazione, non credendo nella lunga durata della stessa: “Mi sono confuso… Con chi stai adesso??”, “Chissà quanto dura stavolta il principe azzurro” e ancora “E vissero felici e contenti…, per qualche mese”.