Belen Rodriguez si è raccontata senza alcun filtro in un’intervista molto discussa rilasciata a Domenica In il 3 dicembre. La conduttrice televisiva ha fatto chiarezza sui suoi ultimi mesi, raccontando i motivi che l’hanno portata alla nuova rottura con Stefano De Martino. Le rivelazioni della presentatrice sui comportamenti dell’ex marito e sui suoi presunti tradimenti hanno infiammato spettatori e pubblico a casa. Stefano De Martino, intervistato il giorno stesso da Fabio Fazio durante la puntata serale di Che tempo che fa ha deciso di non esporsi sull’argomento. La giornalista Paola Ferrari, invece, a gran sorpresa ha condiviso un post contro la Rodriguez.

Paola Ferrari: “Basta una camicia bianca per sembrare una Santa”

Belen Rodriguez è tornata dopo una lunga assenza in televisione. Lo ha fatto per raccontarsi nell’amato salotto domenicale di Domanica In dall’amica Mara Vernier. La showgirl argentina, infatti, si trova in un momento di pausa dai suoi impegni televisivi, dopo l’addio sia al posto da conduttrice a Tu Si Que Vales che a quello a Le Iene. Gli ultimi mesi per la conduttrice sono stati davvero turbolenti e sofferti. Spesso i fan hanno avuto paura per le condizioni fisiche della presentatrice, che è sembrata troppo dimagrita e triste. Nello stesso periodo, Belen Rodriguez ha affrontato anche una nuova chiacchieratissima separazione da Stefano De Martino, per poi aprire una nuova storia d’amore con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Dopo mesi d’incertezza e di preoccupazione, Belen Rodriguez ha deciso di raccontare i suoi ultimi difficili mesi a Domenica In. La showgirl argentina ha risposto alle domande della conduttrice televisiva, Mara Venier, con la chiarezza che l’ha sempre contraddistinta, rivelando di aver subito alcuni tradimenti da Stefano De Martino (da lui non sono ancora arrivate conferme o smentite). In particolare Belen Rodriguez ha parlato di ben 12 infedeltà subite dall’ex ballerino di Amici e di aver sentito le sue diverse amanti telefonicamente. In seguito, la showgirl ha anche raccontato di essere caduta nel vortice della depressione e di aver avuto difficoltà a uscirne.

Un’intervista accorata e forte che ha colpito l’attenzione dell’opinione pubblica ma anche quella di una commentatrice illustre. Paola Ferrari ha detto la sua a riguardo con un post condiviso su Instagram. La giornalista ha postato uno screen shot dell’intervista della conduttrice televisiva, corredata da una didascalia molto diretta: “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Rai Uno! Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa“. Un commento molto diretto, che, però, non è piaciuto ad alcuni utenti del web che hanno accusato la giornalista d’essere poco solidale con le altre donne: “Sei proprio una grande amica delle donne! Complimenti”.

L’ultimo complicato anno di Belen Rodriguez

Veramente un anno da dimenticare il 2023 per Belen Rodriguez. Nei primi mesi la showgirl argentina si mostrava innamoratissima del marito Stefano De Martino ma, dopo poco, è stata sempre più chiara una crisi tra i due. Infatti i due personaggi noti agli amanti del piccolo schermo sono apparsi sempre più distaccati e, infine, quello che sembrava solo un periodo buio si è trasformato in una vera e propria divisione della coppia.

Dopo l’allontanamento, Belen Rodriguez ha interrotto anche i rapporti lavorativi con Mediaset, abbandonando i suoi impegni televisivi. La crisi della conduttrice è sembrata sempre più nera quando ha cominciato a essere sempre meno presente sui suoi canali social ed è sembrata piuttosto dimagrita. In seguito, Belen Rodriguez è sembrata rinata, grazie al nuovo amore per Elio Lorenzoni.