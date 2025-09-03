Belen Rodriguez nuda al mare di notte: è pioggia di critiche

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Belen Rodriguez nuda al mare di notte: la showgirl argentina ha condiviso alcuni scatti su Facebook che la ritraggono mentre fa il bagno al chiaro di luna nelle acque della Sardegna. Foto che hanno scatenato commenti e critiche da parte di alcuni followers.

Belen Rodriguez nuda al mare di notte, le foto che fanno discutere

“No tiene precio”, ha scritto Belen Rodriguez commentando gli scatti in cui, come una splendida dea, si concede un bagno notturno al mare. Scatti stupendi che però hanno attirato alcune critiche perché considerati eccessivi. “Hai un figlio quasi adolescente perché sempre nuda? A cosa ti porta? Sembra imbarazzante per i tuoi ragazzi, appena saranno più grandi! Dovresti curare più te stessa e volerti bene senza mostrare niente”, ha scritto qualcuno.

“Non si parla più di lei allora usa la tattica del nudismo”, si legge ancora. Mentre un altro utente ha commentato: “Ma io riconosco la bellezza di una donna e lei è bellissima senza dubbio, ma io mi vergognerei nel pubblicare certe foto. Perché? Che bisogno c’è?”. E poi: “Bellissima non c’è nulla da dire, ma ostenta troppo la sua nudità: foto di maschere intime, bagni nuda in mare, la classe non vuole dire solo bellezza e ostentazione, si può essere bellissime mantenendo un decoro e una dignità soprattutto quando si hanno due figli!”.

Ma i commenti negativi non sono finiti qui. Leggiamo anche: “Io credo che se una donna famosa decide di mostrarsi nuda sui social è una sua scelta personale. Non significa che dobbiamo offenderla o insultarla. Spesso certe vip cercano proprio reazioni estreme, sia positive che negative. La cosa migliore è non cadere nella provocazione: ignorare quando non condividiamo è la risposta più intelligente”. Oppure: “Bella senza dubbio, tutti dicono infelice perché ama ancora Stefano, peccato che non capisce che con il suo modo di fare e di essere non va bene. Troppo e sempre in mostra”.

Nessuna risposta da parte di Belen che, almeno in passato, ha sempre accolto con ironia queste critiche, consapevole di essere spesso nel mirino.

L’estate di Belen Rodriguez

Si chiude così l’estate di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha trascorso i mesi estivi in Sardegna in compagnia di alcune amiche e dei figli Santiago e Luna Marì. I gossip però non sono mancati soprattutto per via dell’incontro a Porto Cervo con l’ex marito Stefano De Martino e la nuova fidanzata di lui, Caroline Tronelli. Non solo, la showgirl argentina era stata paparazzata mentre si scambiava un romantico bacio con Nicolò De Tomassi, avvocato romano 37enne.

La love story, come svelato dalla stessa Belen, non è durata molto. Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”, ha confessato la showgirl che ora si prepara a tornare in televisione.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti Belen avrebbe accolto l’invito di Milly Carlucci e sarà ballerina per una notte nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.