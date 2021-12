Belen, dopo la crisi è di nuovo amore: “Non ci siamo mai lasciati”

Belen: l’amore per Antonino, i figli e gli ex famosi

Abbiamo perso il conto del “chiacchiericcio” in rosa su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl e l’hair stylist ci hanno fatto sognare, perché è questo il compito degli amori che si consumano in fretta, delle passioni che travolgono: insegnarci che i colpi di fulmine esistono e che per tutti può arrivare all’improvviso l’anima gemella. La crisi nerissima della coppia è mai esistita? La verità arriva da Belen: i due non si sono mai lasciati.

Belen e Antonino, la storia d’amore continua

In tutte le storie d’amore può esserci una tempesta. La vita sorprende in positivo e in negativo, e tra Belen e Antonino il lieto fine è arrivato. I paparazzi di Chi Magazine non hanno mai abbandonato neppure per un secondo la postazione sotto la casa milanese della showgirl. E sono stati “ricompensati”: dal portone, infatti, hanno visto Antonino, Belen e la figlia Luna Marì.

Le voci di rottura sono state poi smentite dalla stessa Rodriguez. Infatti, i paparazzi hanno posto solo una domanda, diretta e tagliente: “Ma sei tornata assieme ad Antonino?” La risposta è stata perentoria: “Noi due non ci siamo mai lasciati”. Ed ecco la verità che finalmente non lascia scampo all’immaginazione e al chiacchiericcio: Belen e Antonino non hanno mai messo la parola fine al loro amore.

Torna il sereno tra la Rodriguez e Spinalbese: crisi superata

L’aria di ricongiungimento non ci era sfuggita: non poco tempo fa, infatti, Belen aveva lasciato un cuore alla foto di Antonino su Instagram. Anche la sorella, Cecilia Rodriguez, aveva interagito con il cognato. Certo, briciole di pane, ma in ogni caso utili per ricomporre i pezzi di un puzzle che ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa per mesi.

Sì, la crisi c’è stata. Del resto, non è nemmeno nulla di così astruso: a quante coppie capita di dover affrontare un ostacolo, di dover superare un momento difficile, in cui magari l’amore non è abbastanza per risanare le crepe e le ferite? Per Belen e Antonino, però, c’è stato molto di più a tenerli legati: la figlia Luna Marì, tanto desiderata, voluta e attesa.

Tra l’altro, è stato fin troppo assordante il rumore conseguito dalla loro crisi: dal flirt inesistente di Belen con Damiano David dei Måneskin fino alla “fuga” di Antonino Spinalbese dalla loro abitazione – per andare a rifugiarsi a La Spezia dai parenti – era ora che la verità emergesse. In particolare, però, ci fa piacere che sia una “bella” verità: l’amore tra i due c’è, la coppia non si è mai lasciata e ha messo al primo posto Luna Marì.