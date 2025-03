Beautiful, l’attrice Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quinta volta

La famosa Steffy Forrester della soap opera di Canale 5 allarga la famiglia: per la protagonista di Beautiful è in arrivo il quinto figlio

Fonte: IPA Jacqueline MacInnes Wood

Jacqueline MacInnes Wood mamma inarrestabile. La popolare Steffy Forrester di Beautiful ha annunciato la sua quinta gravidanza. L’attrice, classe 1987, ha già avuto quattro figli dal marito Elan Ruspoli con il quale ha deciso ora di allargare la famiglia. Forse alla ricerca della tanto desiderata bambina dopo ben quattro maschietti.

Quinto figlio in arrivo per Steffy di Beautiful

Jacqueline MacInnes Wood è incinta per la quinta volta. L’annuncio, del tutto inaspettato, è arrivato nella sua newsletter settimanale: “Sono incinta di quasi 7 mesi! La nostra famiglia è più che emozionata e i miei figli sono al settimo cielo. È un momento così speciale a casa nostra: tanto amore, energia e trepidazione!”.

Ha continuato dicendo che in questi mesi di dolce attesa sta seguendo un’adeguata alimentazione e non ha mai smesso di allenarsi seppur con le dovute accortezze. In più sta cercando di mantenere un ambiente domestico tranquillo e calmo nonostante i suoi quattro figli siano ancora molto piccoli.

“Qui succedono un sacco di cose”, ha scherzato la Wood. “Ma non lo cambierei in nessun altro modo”. Il quinto figlio, ancora non è chiaro se sarà un bambino o una bambina, dovrebbe nascere prima dell’inizio dell’estate. Per qualche mese, dunque, Jacqueline sarà lontana dal set di Beautiful, che non ha mai abbandonato nonostante le varie gravidanze.

La soap opera americana, dove è stata ingaggiata nel 2008, le ha regalato la notorietà internazionale e regalato anche diverse gratificazioni. Grazie al ruolo di Steffy ha vinto il Daytime Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per ben tre volte: prima nel 2019, poi nel 2021 e infine nel 2023.

La vita privata di Jacqueline MacInnes Wood

Jacqueline MacInnes Wood è sposata dal 2018 con Elan Ruspoli. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto in Italia, a bordo di uno yacht al largo della Sardegna, un anno dopo il primo incontro tra i due. Il marito dell’attrice di Beautiful è italo-americano: è il discendente di una rinomata e aristocratica famiglia romana che da tempo si è trasferita negli Stati Uniti. Ruspoli è un manager della Creative Artists Agency, una società che rappresenta diversi attori e divi di Hollywood.

La coppia ha quattro figli. Il primogenito, Rise Harlen, è nato a marzo 2019. Poi è arrivato Lenix, a febbraio 2021, e Brando Elion a maggio 2022. Il quartogenito Valor James è nato a settembre 2023. L’attrice ha sempre parlato della maternità con gioia ed entusiasmo. Condivide spesso sui social momenti dolci con i suoi figli e non ha mai nascosto amore e passione nel crescere una famiglia numerosa.

Parlando a First For Women nel marzo 2024, l’attrice ha rivelato che il ruolo di mamma è decisamente il suo preferito. “Sono una mamma orsa”, ha confidato. “E sento di non essere mai stata così autenticamente me stessa come lo sono ora”.

“Avere figli cambia la tua prospettiva, anche il modo in cui ti alleni”, ha aggiunto la Wood. “Si tratta di qualità della vita, longevità e di poter correre con i miei figli. Sto lavorando in modo che quando avrò 70 anni, potrò tenere il passo con i miei nipoti”.