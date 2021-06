Barbara D’Urso vittima di uno stalker: “Il mio stile di vita è cambiato, ho paura”

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

È un momento difficile per Barbara D’Urso: l’amatissima conduttrice si è ritrovata a fare i conti con uno stalker che da qualche tempo sta minando la sua serenità e sta rovinando la sua vita.

La D’Urso ha dovuto presentarsi come parte lesa in aula di fronte al giudice del tribunale di Roma: tanti i commenti inopportuni sotto le foto postate sui social, ma presto quelle che sembravano frasi di cattivo gusto si sono trasformate in altro.

La conduttrice infatti ha visto l’uomo sotto la sua abitazione e ha ricevuto minacce piuttosto gravi dall’uomo, come ha raccontato visibilmente scossa dopo l’udienza:

Nonostante le diffide e il processo le sue minacce sono salite di livello. Mi ha scritto “ti taglio la testa”, mi hanno detto di averlo visto sotto casa mia e ho dovuto assumere un bodyguard per sentirmi più sicura. Il mio stile di vita è cambiato, non nego di aver paura.

Tutto è iniziato nel 2017, quando l’uomo, che su Instagram porta il nome di bacisolari, ha partecipato ad una trasmissione di Barbara D’Urso. Da quel momento il 36enne catanese ha iniziato a spacciarsi per figlio adottivo della conduttrice tv.

Un’ossessione che col tempo è diventata sempre più preoccupante per la conduttrice, tanto da arrivare a contattare alcune testate giornalistiche per farsi intervistare come il figlio “segreto” della D’Urso. L’uomo contatta sui social da quasi tre anni non solo Barbara D’Urso, ma anche il figlio chirurgo che vive negli Stati Uniti.

Lo stalker ha scritto anche a Gianmauro, il figlio della conduttrice, messaggi come: “Ciao fratellino, come stai? Dì a mamma che sono tornato”. Ma non solo: ha provato a contattarlo sul luogo di lavoro, presentandosi così: “Sono il figlio adottivo di Barbara D’Urso, ho bisogno di parlare con mio fratello”.

Ultimamente lo stalker, oltre a minacciare la conduttrice online, ha cominciato anche a tempestare di telefonate la redazione di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Per l’uomo il giudice Valerio De Gioia ha disposto per lui una perizia psichiatrica e ha rinviato alla prossima udienza fissata per il 14 ottobre.

L’uomo non sarebbe nuovo ad episodi di questo tipo: ex comparsa di diversi salotti televisivi, risulta già indagato per molestie nei confronti di Nina Moric.