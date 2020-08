Barbara D’Urso pubblica un selfie senza trucco e ironizza sulla sua vita sentimentale

editato in: da

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

Barbara D’Urso sta vivendo un’estate speciale. Dopo una stagione ricca di impegni, che l’ha vista attiva alla guida di diversi programmi, la conduttrice campana si sta rilassando in vacanza. Tra sport nelle ore mattutine, momenti nell’orto e video spassosi con gli amici dei figli, non manca mai di raccontare ai follower, che la seguono con tanto affetto, i dettagli delle sue giornate.

Nei contenuti social della ‘padrona di casa’ di Live e Pomeriggio Cinque non manca mai l’ironia. A dimostrazione di ciò, è possibile citare uno scatto che vede la signora della domenica di Canale 5 pronta a coricarsi.

Barbara D’Urso è stupenda senza trucco e accanto a sé ha un peluche, protagonista della didascalia del post.

Buonanotte da me e dal mio fidanzato 🐶😜 #rideresempre#colcuore❤️

Queste le parole scelte dalla conduttrice 63enne per accompagnare uno dei tanti e bellissimi selfie che pubblica sul suo profilo Instagram, dove la seguono più di 2 milioni di persone. Barbara D’Urso non è solo una donna affascinante e una grande professionista, ma anche una persona capace di mettere in primo piano un delizioso senso dell’umorismo, parlando con leggerezza anche della sua vita sentimentale.

Di ufficiale in merito si sa davvero poco. La conduttrice, che in passato è stata sposata con il ballerino Michele Carfora, è da diversi anni ufficialmente single (nei mesi scorsi ha smentito le voci di flirt con Alberto Mezzetti e Filippo Nardi).

Oltre a Carfora, nella vita di Barbara, che sogna il grande amore, c’è stato un altro uomo importante: Mauro Berardi, produttore e padre dei suoi figli Emanuele e Gianmauro. A fine maggio, la conduttrice ha pubblicato una foto d’annata che li vede assieme e felici. Barbara indossa una simpatica maglietta ed è raggiante con il pancione del secondo figlio Emanuele, nato nel 1988 e oggi affermato regista.

Sono passati più di tre decenni da allora e la conduttrice non ha perso il bellissimo sorriso che sfoggiava da giovane mamma a fine anni ’80. Oggi è una donna che ha affrontato nel migliore dei modi il tempo che passa e che, come poco fa ricordato, ha la meravigliosa dote di saper guardare con gioia e senso dell’umorismo alla vita.