Barbara D’Urso, Mediaset conferma i suoi programmi

editato in: da

Barbara D’Urso torna a settembre con i suoi programmi. A confermarlo ci ha pensato, nella giornata di ieri, l’ufficio stampa Mediaset attraverso un tweet dall’account ufficiale. “Barbara D’Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live – Non è la D’Urso e Domenica Live il 13 settembre. Così, per chiarire”: queste le parole del post pubblicato sul profilo Twitter del Biscione.

La chiosa appena riportata è stata vista da molti come una risposta secca all’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Dagospia che, dalle colonne della rubrica A Lume di Candela, aveva parlato di una “guerra per 70 minuti” tra la conduttrice napoletana e Alfonso Signorini che, reduce dal successo alla guida del Grande Fratello Vip 4, era stato indicato non solo come padrone di casa della prossima edizione (tra i cui concorrenti ci sarà Flavia Vento), ma anche come conduttore del Grande Fratello Nip e di un indefinito spazio televisivo domenicale.

A seguito di questi rumors, Signorini ha risposto con una smentita, mentre Barbara D’Urso, intervistata dal Corriere della Sera, ha confermato la sua presenza al timone di quattro programmi. Il tweet pubblicato sull’account Qui_Mediaset, lo spazio dell’ufficio stampa del Biscione sul social dei cinguettii, mette a tacere qualsiasi gossip relativo al ruolo della conduttrice napoletana 63enne, i cui programmi sono da tempo un caposaldo della proposta di Canale 5.

Lei, dal canto suo, ha ribadito la posizione dell’azienda riproponendo, attraverso le sue seguitissime Stories di Instagram, diversi articoli dedicati alla conferma, da parte di Mediaset, dei suoi tre programmi di punta. Per quanto riguarda gli impegni che l’aspettano nell’immediato, è il caso di citare l’appuntamento con l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, prevista per la serata di domenica 21 giugno.

Lo spazio della domenica sera di Barbara D’Urso, che avrebbe dovuto chiudere i battenti per questa stagione il 24 maggio, in virtù degli ottimi ascolti è stato prorogato per quasi tutto il primo mese estivo.

La conduttrice campana ha annunciato la cosa su Instagram e, come già detto, in occasione della conferma dei suoi tre programmi principali per il prossimo anno ha nuovamente ‘festeggiato’ sui social, chiudendo nel migliore dei modi una stagione che l’ha vista, ancora una volta, conquistare l’affetto del pubblico con i suoi format.