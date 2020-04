Barbara D’Urso, Costanzo commenta la preghiera in diretta: “Ho provato disagio”

editato in: da

Maurizio Costanzo commenta la preghiera in diretta pronunciata da Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Live. La scelta della conduttrice ha fatto molto discutere e a parlarne è stato anche il marito di Maria De Filippi. Con la consueta sincerità il giornalista ha espresso la sua opinione in merito.

“È capitato anche a me in mezzo a una diretta di dire una preghiera mentale, ma farla in pubblico è un’altra cosa – ha detto Costanzo in un’intervista a Panorama -. Mi sono rivisto lo spezzone della puntata di domenica scorsa e le dirò che quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ di imbarazzo”.

Negli ultimi giorni la D’Urso è finita al centro delle polemiche. Ad attaccarla non solo gli haters di Instagram, ma anche alcuni personaggi famosi, primo fra tutti Lucio Presta, marito di Paola Perego, che su Facebook ha pubblicato una lettera contro la conduttrice. “Posto – ha tuonato il manager dei vip – che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”.

A dire la sua anche Paolo Bonolis che con la consueta ironia ha commentato l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. “Francamente non l’ho visto – ha detto il conduttore, ospite di Un giorno da pecora, programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro -, ma me l’ha raccontato mia moglie stamattina. Ha detto ‘Mannaggia la miseria, non sai cosa è successo ieri…Secondo me, stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5”.