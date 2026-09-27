Barbara D’Urso in forma smagliante: il trench metallizzato è futuristico

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso torna a farsi notare sui social e questa volta lo fa con un look che punta tutto sui contrasti. La conduttrice ha condiviso alcuni nuovi scatti in cui appare sorridente e in splendida forma, scegliendo un abbinamento semplice alla base ma reso decisamente più originale da un capospalla argentato. E mentre il suo futuro televisivo continua a incuriosire, soprattutto per le voci legate a Ballando con le Stelle, Barbarella si diverte con la moda e mostra ancora una volta di non avere paura di osare.

Barbara D’Urso, il trench silver è il pezzo forte del look

Nero e argento, con un risultato che non può certo passare inosservato. Barbara D’Urso ha scelto un mini abito nero modello sottoveste dalle spalline sottili, leggero e femminile, abbinandolo a un paio di décolleté nere con tacco a spillo. Un look essenziale che lascia spazio al vero protagonista: un grande trench metallizzato color argento.

Il capospalla, ampio e luminosissimo, apre ufficialmente la stagione autunnale ma in modo decisamente glamour. Lei lo porta quasi distrattamente sulle spalle mentre passeggia davanti all’obiettivo. La superficie lucida e leggermente stropicciata gli dà un aspetto futuristico e rende immediatamente più particolare l’intero outfit dalle vibes sci-fi.

In alcuni scatti del carosello pubblicato su Instagram la conduttrice lo lascia aperto, in altri ci gioca mentre si muove, trasformandolo di fatto nell’elemento più scenografico delle foto. Il risultato è allegro, pop e sfida apertamente i look della Milano Fashion Week 2026 sfoggiati da vip nazionali e star hollywoodiane a zonzo in quella che è – per qualche giorno – la capitale della moda.

Per capelli e make-up, invece, nessun eccesso. D’Urso porta la chioma bionda sciolta, con onde morbide, e sceglie un trucco luminoso. A spiccare sono anche le unghie rosse, dettaglio glamour che richiama uno dei grandi classici del suo stile.

Sarà o non sarà a Ballando con le Stelle 2026?

Se sui social Barbara D’Urso continua a raccontarsi soprattutto attraverso immagini, viaggi e look, sul fronte professionale l’attenzione resta alta. Da settimane, infatti, il suo nome viene associato insistentemente alla nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La conduttrice conosce già molto bene il programma di Milly Carlucci, come sappiamo: nell’edizione 2025 è stata una delle concorrenti più seguite e, in coppia con Pasquale La Rocca, ha raggiunto il terzo posto. Un’esperienza che ha segnato il suo ritorno in prima serata su Rai 1 e che potrebbe avere ora un seguito diverso.

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane parlano infatti di un possibile ingresso di D’Urso nella giuria del talent, anche se al momento non è arrivata una conferma ufficiale. Anche se Milly Carlucci potrebbe presto svelare qualcosa in più, confermando o smentendo una volta per tutte i rumor. Specialmente dal momento che manca davvero poco alla prima puntata del 3 ottobre.

Comunque, la diretta interessata nel frattempo non sembra avere fretta di svelare le sue carte. E tra un’indiscrezione televisiva e l’altra, trova anche il modo di far parlare di sé con un trench impossibile da ignorare, che dà una nuova verve ai capi autunnali e ci fa venire voglia di osare un po’ e credere di più in noi stesse.