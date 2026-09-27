Ballando con le Stelle 2026, Luca Favilla fuori dal cast: “Non è stata una mia scelta”

Luca Favilla rompe il silenzio sull’assenza da Ballando con le Stelle 2026: "Non è stata una mia scelta". Ecco chi sono invece i maestri confermati

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IPA Luca Favilla a Ballando con le Stelle

Luca Favilla non è nel cast di Ballando con le Stelle 2026. Dopo due anni di grandi performance, prima con Federica Nargi e poi con Martina Colombari, il ballerino non è stato riconfermato da Milly Carlucci. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico ma soprattutto al diretto interessato, che si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social.

Perché Luca Favilla non è più a Ballando con le Stelle

“Prima e ultima storia a tema Ballando“, ha esordito Luca Favilla in una storia di Instagram. Deciso più che mai ad intervenire prima che le ipotesi sulla sua assenza prendessero definitivamente il sopravvento. Tra le spiegazioni circolate c’erano infatti gli impegni professionali e quelli familiari. Ricostruzioni che il ballerino ha smentito senza lasciare troppo spazio alle interpretazioni.

Favilla ha spiegato che qualcuno, anche nei commenti sotto le sue fotografie, aveva ipotizzato una rinuncia legata alla nascita del figlio o a nuovi impegni di lavoro. “Niente di ciò è vero”, ha precisato.

Il ballerino continua a lavorare a pieno ritmo nel suo settore: insegna stabilmente in due scuole di danza e collabora con diverse realtà in tutta Italia, partecipando a stage ed eventi. Dunque, nessun cambio di vita e soprattutto nessuna decisione di abbandonare la televisione per dedicarsi esclusivamente ad altri progetti.

“Quindi sì, non sono nel cast quest’anno, e sì, non è stata per mia volontà”, ha precisato. Favilla non ha aggiunto altri dettagli e non ha spiegato le ragioni che avrebbero portato alla sua esclusione. Forse la voglia da parte di Milly Carlucci di avere dei volti nuovi, come ad esempio Leonardo Lini, ex di Amici di Maria De Filippi.

Non è comunque escluso che Luca Favilla possa tornare nel dancing show come supporto ai vari ballerini per una notte. Anche se al momento, come ribadito dal diretto interessato, non c’è nulla di certo.

I ballerini e insegnanti di Ballando con le Stelle 2026

Se Luca Favilla resterà fuori dalla nuova edizione, sono invece numerosi i maestri pronti a tornare sulla pista di Ballando con le Stelle. Tra le conferme c’è Nikita Perotti, reduce dalla vittoria ottenuta lo scorso anno insieme ad Andrea Delogu e ora chiamato ad accompagnare una delle concorrenti più attese, Aurora Ramazzotti.

Ci sarà anche Giovanni Pernice, vincitore due anni fa con Bianca Guaccero e secondo nell’ultima edizione insieme a Francesca Fialdini: questa volta ballerà con Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti.

Riconfermate anche Erika Martinelli, che farà coppia con l’ex sacerdote Alberto Ravagnani, e Rebecca Gabrielli, scelta per accompagnare Eugenio Finardi.

Nel gruppo dei professionisti ritroveremo inoltre Anastasia Kuzmina, presenza storica dello show dal 2012, e Giada Lini, alla sua sesta edizione come maestra. Torna anche Carlo Aloia, che ha salutato la conferma con un “Finalmente si torna a casa”.

Tra le novità Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli: quest’ultima non prenderà parte alla nuova stagione perché in attesa del secondo figlio. E il già citato Leonardo Lini, tra l’altro fratello di Giada.

A completare la squadra ci sarà Pasquale La Rocca: dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi su un suo possibile addio, il ballerino campano è stato confermato e avrà il compito di accompagnare sulla pista Ornella Muti.

Un quadro di numerose riconferme che rende ancora più evidente l’assenza di Favilla dalla squadra scelta per il 2026.