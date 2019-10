Barbara D’Urso, Alessandro Greco l’attacca: “Trash non è intrattenimento”

editato in: da

Alessandro Greco attacca Barbara D’Urso con un tweet al vetriolo in cui commenta l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Lo show della conduttrice, come sempre, divide il pubblico, fra chi lo considera ormai un appuntamento fisso e chi invece non gradisce i temi trattati.

L’ultima puntata è stata, come sempre, ricca di colpi di scena. Morgan ha rifiutato di prendere parte alla trasmissione, polemizzando su Facebook, e Barbara D’Urso ha risposto in diretta, affermando che la sua ospitata era stata confermata anche dall’avvocato, replicando duramente alle sue accuse. Poco dopo Pupo ha parlato di poliamore (il cantante vive con due donne) e si è scontrato con gli opinionisti nelle sfere insieme alle sue figlie. Fra gli ospiti in studio anche il discusso dietista Panzironi e Rocco Siffredi, che ha fatto delle rivelazioni piuttosto forti.

I temi trattati e i comportamenti degli ospiti non sono piaciuti ad Alessandro Greco, che ha criticato apertamente la D’Urso, accusata di fingersi sorpresa. “Siamo sotto il trash – ha scritto -, non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più triste è il finto disincanto di Barbara D’Urso, ‘Oddio chi è? Cos’è? Ma cosa mi tocca fare!?’. Sei artefice e consapevole di tutto, almeno un po’ di coerenza”.

Alessandro Greco non è l’unico vip che si è scagliato contro la D’Urso. Negli ultimi giorni infatti la conduttrice è stata attaccata anche da Benjamin Mascolo, cantante del duo Benji & Fede. L’artista non ha gradito di essere stato citato in un servizio sul poliamore per via del suo legame con l’attrice Bella Thorne.

“Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash? Mi coinvolgono in quel trash televisivo del c***o” ha scritto su Instagram sfogandosi. Anche Massimo Giletti ha lanciato una frecciatina alla collega. Al termine di Non è l’Arena, dopo aver parlato ancora una volta del caso Pamela Prati, ha commentato lo spostamento di Live – Non è la D’Urso dalla domenica al lunedì. “So che Mediaset ha deciso di spostare il suo programma dalla domenica sera – ha detto -. Salutiamo Barbara a nome dei suoi fan”.